Leclerc agyonverte a mezőnyt Spában

A Belga Nagydíj időmérő edzése motorhibával indult, Robert Kubica Williamsében füstölt el az új specifikációjú Mercedes-erőforrás, piros zászlóval szakították félbe a kvalifikációt. Érdekes, de pénteken Sergio Pérez alatt is megadta magát a német márka továbbfejlesztett hajtáslánca.

Max Verstappen is motorproblémákra panaszkodott a Q1-ben, de a legvégén sikerült továbbjutást érő kört teljesítenie. Az időmérő első része egyértelműen az erőforrásokról szólt, a szakasz végén az Antonio Giovinazzi Alfa Romeóját hajtó Ferrari is elfüstölt, piros zászlóval fejeződött be a Q1. Ezzel (az egyébként továbbjutó Giovinazzi mellett) Sainz vesztett a legtöbbet, aki vélhetően Q2-es időre lett volna képes.

A kiesők: Gasly, Sainz, Kvyat, Russell, Kubica.

A Q2 hasonló problémák nélkül zajlott, akik lemaradtak a Q3-ról: Grosjean, Norris, Stroll, Albon és a Q2-ben technikai hibát elszenvedő Giovinazzi.

A Q3 kivezető körén Hamilton majdnem beledurrantott Bottasba, el is fékezte a jobb elsőt, később a finn tett hasonlóan Hülkenberg mögött.

A végén bejött a papírforma, a Ferrari szabadedzéseken látott dominanciája az időmérőre is kitartott, Leclerc viszont még kettejük közül is kiemelkedve szerezte meg a pole pozíciót: hét tizedet adott a csapattársának, ami rengeteg. Mögöttük Hamilton-Bottas-Verstappen a sorrend.