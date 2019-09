Mégis marad az OKJ, de átalakítják

Bár Pölöskei Gáborné szakképzési helyettes államtitkár júliusban még azt mondta, felszámolják az egész OKJ-rendszert, továbbra is az Országos Képzési Jegyzék kifejezés szerepel abban a – kormány által még nem tárgyalt – előterjesztésben, mely a Népszava birtokába került. A baloldali napilap szakemberekre hivatkozva azt írja, egy jogi szempontból is teljesen új rendszer felállításához a szakképzési törvényt is módosítani kellene, erre viszont – a jövő évi beiskolázási időszak közelsége miatt – már nem nagyon van idő.

A lap úgy tudja, az OKJ-rendeletet úgy írják át, hogy lesznek alapszakmák, melyeket csak az iskolarendszerben – ötéves technikumban vagy hároméves szakképző iskolákban – lehet majd tanulni, ebből 171 lesz. Ezen felül lesznek az erre épülő a specializációk, melyek viszont csak a felnőttképzés keretében sajátíthatók majd el.

A Népszavának nyilatkozó iskolai szakember szerint ezzel a lépéssel

lényegében visszahozzák a Kádár-rendszerben megismert Vállalati Szakmák Jegyzékét, ami valóban nem volt átlátható,

ezért rendezték az egészet az OKJ 1993-as létrehozásával egységes keretbe. Úgy véli, az alapozó képzések kizárólagos iskolai oktatásának valódi célja az oktatás további központosítása, illetve hogy feltöltsék a szakközépiskolák, szakgimnáziumok üres padsorait.