Jobbikos kérdésre derült ki: a Fidesz szerint az édesapáknak továbbra sem jár diákhitel-kedvezmény

Az ombudsman szerint az édesanyáknak járó, diákhitellel kapcsolatos kedvezményeket ki kellene terjeszteni az édesapákra is. Az Emmi érdemben egyelőre nem reagált, a Jobbik viszont arra emlékeztet, korábban ezt már ők is kezdeményezték. Székely László ombudsman jelentése szerint ki kellene terjeszteni az édesanyáknak járó, diákhitellel kapcsolatos kedvezményeket az apákra is - írja a Népszava.