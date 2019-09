Milyen lenne, ha LEGO figurákból állna a világ?

Toy photography. Elsőre talán csak a szavak jelentéséből lehet kikövetkeztetni, hogy mit takar a fotózás ezen műfaja, de a terület egyik magyar alkotója elmagyarázta, hogy pontosan miről van szó. Lampert Benedeknek „Elképzelt valóság” címen nyílt kiállítása a MOM Kulturális Központban, ennek apropóján beszélgettünk vele.

Mikor és milyen témákat kezdtél fotózni legelőször?

2007-ben kezdtem, akkor gyűjtöttem össze a pénzt az első digitális gépemre. A természetfotó volt a fő csapásirány, aztán fokozatosan áttevődött a hangsúly magára a fotózásra. Szeretem a legtöbb műfajt, nem ragadok le egy dolognál, mindegyik másfajta kihívást jelent.

Honnan jött a toy photography?

Az évek során folyamatosan tanultam, fejlesztettem az eszközparkot. Három éve mondtam azt, hogy megpróbálom a LEGO-gyűjteményemet fotózni, láttam néhány hasonló témát külföldről. Star Wars rajongóként ez nagyon tetszett. A toy photography fiatal műfaj, nincsenek például oktatóanyagok, mint más területeken. Az első sorozatot három évvel ezelőtt készítettem a Star Warsról, nagyon pozitív visszhangot kapott, mind a szakma, mind a közönség részéről. Nem számítottam ekkora sikerre, azt hittem, hogy komolytalannak fogják tartani. A LEGO viszont univerzális nyelv, gyakorlatilag mindenki szereti, mindenkinek van róla gyerekkori emléke, vagy akár felnőttként is legózik. Azóta folyamatosan gyártom a sorozatokat, külföldön és itthon is jelentek meg fotóim, megrendelések is érkeznek, együtt dolgozom a LEGO Magyarországgal és a Skodával. Úgy tűnik, hogy már nem csak külföldön, hanem itthon is látják benne a lehetőséget.

Mennyi idő elkészíteni egy installációt?

A részletességtől függ, igyekszem mindent helyben megépíteni, nem utólag rászerkeszteni. Most már vannak olyanok, amik rutinból mennek, de vannak bonyolultabbak is. A Skoda fotók díszletét egy hétig építettem, egy képpel 8-10 óra el tud menni. Az a lényeg, hogy ezek nem terepasztalszerű diorámák, tehát önmagában nem állítanám ki őket, kizárólag a fotóhoz vannak komponálva, eleve úgy építem a díszletet, hogy az adott képen kell jól kinéznie. Építés után jöhet a bevilágítás, később a kísérletezés: esőt, füstöt vagy ködöt kreálni, úgy, hogy jól nézzen ki. Az elemzések során mindig találok valamit, ami nem jó, folyamatos az oda-vissza csatolás és a próbálgatás addig, amíg sikerül a megfelelő kompozíció.

Említetted, hogy már vannak megrendelések is, ilyen esetekben mennyire valósíthatod meg a saját ötleteid?

Ha érkezik hozzám egy új készlet, szabad kezet kapok, a saját ötleteim tudom megvalósítani, csak ezekből promóció lesz. Most a Holdra szállás projekt van készülőben.

Melyik témák állnak hozzád a legközelebb?

Nagyon szeretem, ha egy témának van valami alapja, akár egy sorozat, film, vagy valós történet, mint például a Holdra szállás. Rajongóként alapvetően a Star Wars a kedvenc témám, de a Cityt is szeretem, utóbbiból gyakorlatilag bármit ki lehet hozni. A képeimen általában a figurák és az arckifejezések a legfontosabbak. Néhány éve megjelentek a különböző érzelmeket kifejező figurák. Ezt ki is használom, például menekülő szituációba nem helyezek mosolygós fejet, mert az disszonáns. Ha rémült, vagy kicsit viccesen ijedt fejet vág, egyből működni kezd a helyzet.