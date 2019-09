A nemzetközi sajtó szerint Charles Leclerc lett a Ferrari első számú pilótája

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában. Óriási csatát vívott a monacói pilóta mindkét Mercedes autóval, miközben a másik Ferrariban, Sebastian Vettel egy csúnya hiba miatt csupán a 13. helyen végzett.

A nemzetközi sajtó az MTI összeállítása szerint a következőképpen kommentálta a 21 éves versenyző pályafutásának második futamgyőzelmét:

Nagy-Britannia:

----------------

The Telegraph:

"A mindössze 21 éves Leclerc visszaverte a Mercedes támadását, és a legfiatalabb Ferrari-pilóta lett, aki az otthoni pályán győzni tudott. Ezzel az olasz istálló kilencéves pechsorozatát szakította meg. Leclerc vasárnap Alberto Ascari, John Surtees, Michael Schumacher és Fernando Alonso nyomdokába lépett, és a tizenegyedik Ferrari-pilóta, aki ezen a pályán győzött - ráadásul első próbálkozásra. A Tifosiknak új hősük van."



The Guardian:

"Leclerc monzai sikerével fellelkesítette az F1-es közönséget. Az első győzelem a Forma-1-ben kitörölhetetlenül beleég a pilóta emlékezetébe. Leclerc számára ez volt a második siker, de ez is elkíséri élete végéig. Az öröm rá volt írva a 21 éves versenyző fiatal arcára, amint a dobogón állt, előtte pedig vörös tengert alkottak a szurkolók. A Tifosik színekkel, lármásan és némi megkönnyebbüléssel ünnepeltek."



The Times:

"Amikor Charles Leclerc először ellátogatott a Ferrari-gyárba Maranellóban, nem akarták beengedni. Akkor még nem sejtették, hogy az a gyerek egyszer beírja magát a történelemkönyvükbe. Tegnap ugyanis a ma már 21 éves Leclerc szerezte meg Monzában a Ferrari régóta várt győzelmét. Fernando Alonso 2010-es sikere óta a Tifosik nem látták a saját emberüket a dobogó tetejére állni. A győzelmet még édesebbé teszi, hogy éppen a Ferrari alapításának 90. évfordulóján született. Leclerc számára is különleges ez a futamgyőzelem. Ugyan már a második volt pályafutása során, de az első, amit igazán kiélvezhetett, a múlt héten ugyanis kevesebb mint 24 órával az után diadalmaskodott Belgiumban, hogy barátja, Anthoine Hubert halálos balesetet szenvedett."



Ausztria:

----------



Die Presse:

"Leclerc teljes gázt adott, és meghódította a Tifosik szívét. Monzai győzelmével egy olyan sikeres fejezetet írt a Ferrari történetébe, amely Sebastian Vettelnek soha nem jött össze. A monacói idénybeli két futamgyőzelmével a vörösök új elsőszámú pilótája."



Olaszország:

------------

Corriere dello Sport:

"Leclerc lángra gyújtotta Monzát egy Ferrari-győzelemmel! A Ferrari 2010 óta nem nyert Monzában, akkor Fernando Alonso diadalmaskodott. Sebastian Vettel számára ugyanakkor ez a verseny a felejthető kategória volt."



La Repubblica:

"Kilenc évvel később ismét Ferrari-siker Monzában. Huszonegy évesen Leclerc a legfiatalabb győztes a maranellóiak történetében, és megismételte egy héttel ezelőtti sikerét.



Spanyolország:

--------------

Marca:

"Leclerc nagyszerű monzai győzelmével nyugdíjba küldte Vettelt. Egymás után másodszor nyert, ráadásul most Monzában, ahol 2010 óta vártak egy újabb sikerre. Egy tollvonással véget vetett a Ferrari sikertelenségének, egyben megelőzte Vettelt az összetettben. A német újabb szerencsétlen napon van túl ikszedik hibája után."



Mundo Deportivo:

"Gigantikus Leclerc-győzelem a Mercedes ellen Monzában. Ha valakinek még kétségei vannak afelől, hogy a monacói képes világbajnokságot nyerni, és hogy jelenleg ő a Ferrari jobbik pilótája, az nézze meg még egyszer az Olasz Nagydíjat. Azután már nem lesz miről beszélni. Látványos. Hihetetlen."