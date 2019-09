Egy zuglói fideszes képviselő szerint Karácsony azért alkalmatlan, mert nem tud lopni

"Karácsony Gergely alkalmatlansága abban is kimerül, hogy ő arra is alkalmatlan, hogy egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen."

Ezzel magyarázta egy zuglói fideszes önkormányzati képviselő a Pesti Srácoknak, hogy miért nem tartja alkalmasnak Karácsony Gergelyt a főváros vezetésére.

Ha egy kicsit egyszerűbben akarunk fogalmazni, akkor ezek szerint a fideszes képviselőnél az alkalmasság egyik fokmérője, hogy mennyire ügyesen tud valaki lopni.

Bencsik János, a Jobbik budapesti elnöke szerint szökőévente egyszer a kormánypárti képviselőket is elkapja az őszinteségi roham, ez történt most Kovács Balázzsal is.

Hozzátette,