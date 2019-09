Tarlós megtalálta a kifogást, miért nem hajlandó vitázni

Tarlós Istvánnak beletelt pár napba, míg megtalálta a megfelelő kifogást, hogy miért is nem fog senkivel sem kiállni egy nyilvános vitára. Nem mintha bárki is feltételezte volna, hogy meg meri majd tenni ezt a lépést, de egy kicsit azért elhúzta az egyértelmű válaszadást.

Ma azonban egy levélben fordult Karácsony Gergelyhez, amiben először azt sérelmezi, hogy a fideszes hátszéllel induló Berki Krisztián is bejelentkezett a vitára, ahogy a kampány irányvonalát egyébként egyedül meghatározó, ám a mérések szerint nem valami jó pozícióból induló Puzsér Róbert is.

"Egyre nagyobb a káosz az agyon reklámozott főpolgármester-jelölti vita körül. Bejelentkezett legutóbb Berki úr is egy szellemeskedő bejegyzéssel. Puzsér Róbert is küzd már – némi joggal, hiszen 2006 – ban még az 1 % – osak is vitázhattak."