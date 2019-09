A német evangélikusok saját hajóval segítenének a menekülteknek a Földközi-tengeren

A német evangélikus egyház saját maga segítene a menekülteknek a Földközi-tengeren - írja az Azonnali. Kialakítanak egy széleskörű társadalmi szövetséget, ami összegyűjti a pénzt egy hajó megvásárlásához, és a német katolikus egyházra is számítanak.

A javaslatot az evangélikusok júniusi találkozóján fogadták el, Heinrich Bedford-Strohm, az egyház tanácsának elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy emberek csak úgy megfulladjanak.

Bedford-Strohm arról is beszélt, hogy felelőtlenség átadni a menekülteket a líbiai partiőrségnek, akik visszaviszik őket ugyanolyan körülmények közé, amik menekülésre késztették őket.

Az Orvosok Határok Nélkül líbiai projektvezetője így fogalmazott a helyzettel kapcsolatban:

"Elképesztőek és embertelenek az ottani életkörülmények. Az embereket arra kényszerítik, hogy a lehető legszűkebb térben éljenek, nincs friss levegő, se napfény. Ehhez jön hozzá a nagyon rossz élelmezési helyzet és a rettenetes higiénia."

Az evangélikusok szerint menekültelosztási rendszerre is szükség van, hogy ne várakoztassák a mentőhajókat a partoknál.

Az evangélikusok keresztényi segítségnyújtásának vannak kritikusai is, például Gabor Steingart német újságíró, aki szerint ezzel csak ők is beállnak a populisták sorába. Steingart azt mondja, hogy Jézus is ezt tette: tanítványaival járta a falvakat és csodákat tett, így ráirányult a figyelem.