A rendőrség is nyomoz a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt

Ahogy korábban írtuk, Keszthelyen egy telefonos közvélemény-kutatás keretében olyan manipulatív kérdéseket is feltesznek a lakosoknak, melynek célja, hogy a választópolgárokban elültesse azt a gondolatot, hogy míg a fideszes jelölt pénzt tudna kiharcolni a városnak, addig az ellenzéki Soros György tervével a tarsolyában bukott politikai szereplőket segítene ismét hatalomba.

Azóta a furcsa telefonhívások az olyan kiélezett versenyben lévő körzetekben is megjelentek, mint Pécs vagy Szombathely. De már Szentgotthárdon, Szentendrén és Dunaújvárosban is voltak hasonló esetek.

A telefonhívásokban általában az Amygdala közvélemény-kutató intézet vagy a Társadalomkutató Intézet nevében mutatkoznak be. Amygdala nevű intézet vagy cég azonban nem létezi. Korábban a Szinapszis nevű piackutató vezetője elismerte, hogy ez a márkanév az ő cégének a tulajdona. Társadalomkutató Intézet sem létezik, a Társadalomkutató Kft. ügyvezetője pedig állítja, hogy nincs köze a kettőnek egymáshoz. A Tárki Társadalomkutatási Intézet vezérigazgatója is szintén arról beszélt, hogy nem ők csinálják a lejáratást. Sőt, őt magát is felhívták a nyáron a kamu intézettől.

A rejtélyes telefonhívások miatt most elrendelte a nyomozást a rendőrség.