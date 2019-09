Pécsen is durvul a kampány - megrongálták az LMP plakátjait

Pécsen is magasabb fokozatra kapcsolt a kampány szűk egy hónappal az önkormányzati választások előtt. A helyi LMP plakátjait ugyanis néhány órával a kihelyezésük után ismeretlen tettesek már meg is rongálták. Mindenről a párt helyi szervezetének Facebook-oldalán számoltak be - írja a Jövő TV.

Az LMP pártigazgatója, Angyal Károly Tibor úgy fogalmazott, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a rendőrségen, a vizsgálat már el is indult az ügyben. Angyal különösebb tippelgetésbe nem akart bocsátkozni, hogy kik állhatnak a dolog hátterében, szerinte a hatóságok könnyen az elkövető vagy elkövetők nyomára akadhatnak, ugyanis a rongálás helyszínén térfigyelő kamera működik.