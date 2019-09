Gyöngyösi támogatta az Európai Központi Bank új elnökének megválasztását

Nagy lehetőséget kap Christine Lagarde azzal, hogy az Európai Központi Bank elnöke lehet, ám közel sem mindegy, hogy hogyan él vele – mondta el Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője, aki jelenleg Strasbourgban tartózkodik az Európai Parlament plenáris ülésén.

Ennek egyik első döntése volt Christine Lagarde megválasztása az Európai Központi Bank élére. Gyöngyösi leszögezte, noha hazánk nem tartozik az eurót használó tagállamok közé, nagyon is érint bennünket az, hogy ez az intézmény milyen döntéseket hoz. Hamis az a kommunikációs trükk, mely által a Fidesz azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy Magyarország szinte egy külön bolygó. A Jobbik európai parlamenti képviselője is felszólalt a plenáris ülésen és elmondta, hogy mit várnak el a magyar emberek Lagarde-tól az elkövetkező években.

Gyöngyösi Lámfalussy Sándor magyar származású közgazdászra, az „euró atyjára” is hivatkozott, amikor arról beszélt, hogy nem lehetséges úgy erős pénzügyi uniót építeni, hogy közben annak tagjai képtelenek egyszerre mozogni. Ez alatt azt értette, hogy az eurózóna egyszerűen nem működőképes hosszútávon akkor, amikor a tagjai között óriási különbségek vannak, elég Görögország példájára gondolni.

A politikus kifejtette, ezt a példát Európában is értik és így fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy maga az Európai Unió egésze sem lehet sikertörténet akkor, amikor ordító életszínvonalbeli különbségek feszítik szét. A következő évek arról fognak szólni, hogy Európát meg tudjuk-e erősíteni, fel tudjuk-e venni a versenyt az Egyesült Államok és Kína jelentette kihívással. Ám ha az EU lemond a saját keleti feléről és végignézi azt, hogy Magyarország, Románia, Bulgária, vagy a balti országok kiürülnek, akkor együtt fogunk elbukni. Ezért érdeke a gazdagabb nyugati államoknak is, hogy tegyenek valamit – mondta el a Jobbik képviselője, hozzátéve: a megoldás a keleti tagállamok felzárkóztatása. Ennek éppen úgy része az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzése az Európai Ügyészség által, a korrupt kormányok elszámoltatása, az egyenlő munkavállalói jogok és igen, a bérfelzárkóztatás, a bérunió.

Lagarde lehetőséget kap, kérdés, hogyan él majd vele

Kérdésünkre Gyöngyösi Márton elmondta, hogy a képviselők többségéhez hasonlóan támogatta Christine Lagarde megválasztását az Európai Központi Bank elnöki tisztségébe. Nem láttam okot arra, hogy ne támogassam, ugyanakkor Lagarde most nem csak lehetőséget, de történelmi felelősséget is kap. Remélem, hogy jól sáfárkodik majd vele és megérti, hogy Európa országai és maga az Európai Unió is csak akkor lehet sikeres, ha elégedett emberek lakják. Ebbe pedig nem csak a német, francia, vagy holland, de a magyar, lengyel és horvát emberek is beletartoznak.

Magyarország érdeke a megfontolt, higgadt politika

Meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak és intézményeinek folyamatosan tenniük kell a magyar emberek bizalmának elnyeréséért, ám akkor mi sem trollkodhatjuk szét Európát – mondta el Gyöngyösi, utalva a Fidesz-kormány körüli folyamatos nemzetközi botrányokra. Sajnálatos, hogy a Fidesz képviselői mára szinte teljesen elvesztettek minden kapcsolatot a realitással és minden fórumon ugyanazokat a populista, habonyi paneleket puffogtatják mindössze, általában visszatetszést keltve – fogalmazott a Jobbik európai parlamenti képviselője, aki szerint ezzel szemben a Jobbiknak megfontolt, higgadt, tartalmában magyar, stílusában pedig európai politikát kell folytatnia, hiszen ez szolgálja Magyarország érdekét.