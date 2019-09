Megszoktuk, úgy marad: korlát a babakocsis ajtó közepén

Akik ismerik a 2001-től több ütemben beszerzett, az utasok által Hannoveri villamosként ismert TW6000-es típusokat, azok már megszokhatták, hogy nem csak a meredek lépcsőkkel kell megküzdeniük, de erre a villamosra egy nagyobb bőrönd, vagy egy babakocsi felrakása is extrém sportnak számít.

Ennek pedig rendkívül egyszerű oka van: nem vették ki a kapaszkodásra szolgáló korlátot, így egy babakocsit lehetetlen egyedül, biztonságosan és gyorsan feltenni. Akadálymentes felszállást ajánló matrica persze ide is került.

Elismerjük, hogy nem fedeztünk fel semmilyen újdonságot, de a helyzet mégis annyira abszurd, hogy tettünk egy próbát és megkérdeztük a BKV-t arról, miért nem orvosolták ezt a problémát. Válaszukban elmondták, hogy

jelenleg sem műszaki, sem pénzügyi lehetőségeik nincsenek erre.

A vállalat szerint ugyanis a kapaszkodó eltávolítása az ajtóműködtető rendszer jelentős átalakítását igényelné. Ezt nem részletezték, de vélhetően nem csupán az ajtónyitó gombot kellene áthelyezni, hanem az automatikus ajtózáródással kapcsolatos érzékelési rendszert is indokolt lenne átprogramozni.

Tíz centi

Szinte észrevehetetlen, de egyébként a kapaszkodók kismértékben aszimmetrikusan vannak kialakítva, így a BKV szerint a babakocsival történő fel- és leszállást „kisebb kompromisszummal” ez is lehetővé teszi.

Ez összesen annyit jelent, hogy az egyik oldal tíz centivel szélesebb:

Apró érdekesség még, hogy a meredeken lenyíló lépcsőiről ismert villamostípus teljesen akadálymentes is lehetne, ha a megállók peronjait hozzájuk alakították volna: ebben az esetben a lépcsők nem nyílnak le, hiszen szintben vannak a peronnal. Ehhez viszont arra lenne szükség, hogy az adott vonalon csakis Hannoveri villamosok járjanak, mert a járműflotta sokszínűsége miatt ez minden más esetben problémát okozna.

A budapesti tömegközlekedés családbarátnak kevésbé nevezhető jellegét azonban ez is kitűnően példázza: a mozgássérülteknek, vagy kisgyermekkel utazóknak nem csupán a megállókig kell lépcsők tucatjain átjutniuk, de még egy feleslegesen berakott kapaszkodó is évtizedekre nyúló akadályt jelent számukra. Ráadásul ebből a csodából nemrég, 2016-ban is sikerült vásárolnunk pár darabot, ami arra mutat, hogy további évtizedekig bosszanthatják az utasokat - a korlátok.