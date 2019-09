Tarlós szerint Karácsony gyáva, ha nem áll ki Puzsér ellen, de ő nem az, ha nem áll ki senki ellen

Tarlós István ismét tanúbizonyságot tett demokráciadeficitjéről. A 168 órának adott interjújában a főpolgármester kifejti, hogy nem is érti, miért kellene neki éppen most kiállnia vitázni Karácsony Gergellyel (talán mert kampányidőszakban ez így szokás? –szerk.), amikor ezt megtehették volna az elmúlt öt évben is, akkor azonban az ellenzéki politikus nem tett rá kísérletet.

„Karácsony szimulál. Most akar vitatkozni? Miről?”

-értetlenkedik Tarlós, aki hozzáteszi, hogy előbb küzdjenek meg a kihívói, sőt egyenesen egy Puzsér-Karácsony vitát jelöl meg feltételeként annak, hogy hajlandó legyen az állampolgárok felé egy vita keretében közvetíteni elképzeléseit.

„Ha Karácsony nem mer kiállni Puzsér ellen, akkor fél és gyáva. Ez a feltételem, utána jöjjenek vissza Karácsonyék.”

Azt azonban nem gondolja a gyávaság jelének, hogy ő maga nem mer kiállni kihívóival szemben, amit azzal igazol, hogy néhány napja is bebizonyította bátorságát, mikor Tordai Bence országgyűlési képviselővel leállt vitázni egy megafonon keresztül.

„Én lennék gyáva? A Margitszigeten talán olyan gyávának tűntem?!”

A törvénysértésekhez is legalább ilyen kettősmércével áll hozzá. Pikó Andrásék esetére úgy reagált, hogy „akárki is sért törvényt egy kampányban az nem jó”, viszont azt, hogy a kormány nevében Gulyás Gergely azzal fenyeget, hogy felmondják a fővárossal kötött megállapodásukat, ha nem Tarlós nyer, nem tekinti törvénysértőnek. A megállapodás szerinte ugyanis nem két közjogi személy, hanem csupán két politikus közt köttetett.