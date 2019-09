Visszabontás és 266 milliós drágulás Németh Szilárd csepeli birkózóakadémiájánál

Már kiépítették, de rögtön vissza is bontják az átadás előtt álló csepeli birkózóakadémia főbejáratát, miután kitalálták, hogy inkább komolyabb beléptetőrendszerre lenne szükség. Emiatt 2200 millió forintról 2466 millió forintra nőtt az épület ára – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent szerződésmódosításból.

A Magyar Birkózó Akadémia Alapítványt a volt csepeli polgármester és helyi SZDSZ-alapító Németh Szilárd jegyezte be a saját lakcímére, majd a magyar kormánytól két alkalommal is kétmilliárd forintos támogatást kapott céljai eléréséhez. Németh jelenleg a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, valamint országgyűlési képviselő, honvédelmi államtitkár, és Fidesz-alelnök is egy személyben.

A csepeli Kis-Duna-part mellett épülő, leendő Kozma István Magyar Birkózó Akadémia építése azért drágult meg, mert ki akarnak alakítani egy modernebb ajtóvezérlő-rendszert, a főbejáratnál pedig gyorskapura van szükségük.

A beruházás előre haladtával ismertté váltak azok a fontos, mindennapi működést meghatározó üzemeltetési igények, melyek teljesítésével azon az elvárt szinten működhet az ajtókat irányító rendszer, ami biztosítja az itt zajló sokszínű események (edzések, versenyek, rendezvények, ünnepségek) zavartalanságát és elhatárolását mind biztonsági, mind jogosultsági szempontokat figyelembe véve. Tehát szükséges egy olyan, ajtókat vezérlő rendszer kialakítása, mely lehetővé teszi a fent írtak megvalósítását

- írják az indoklásban. A leírás valószínűleg kártyás beléptetőrendszert takar.

A belső ajtókon túl a főbejáratot is átalakítják:

A kivitelezés során új igényként merült fel a Hollandi út felőli főbejárat átalakítása, fejlesztése. Tekintettel ugyanis az elkészülő csarnok multifunkciós kialakítására, szükséges, hogy a bejárati pont is feleljen meg a többrétű felhasználásnak, ezért egy modern gyorskapu rendszer kialakítása javasolt, mely egy sorompó és kapu funkcióját együtt hivatott betölteni

- olvasható a dokumentumban, amiben megjegyzik azt is, hogy

ennek beépítésével a meglévő kapuzat részbeni elbontása, átalakítása válik szükségessé,

tehát még át sem adták a komplexumot, egyes pontjain máris bontani kell. A módosításnak köszönhető áremelkedés nem csekély, a beruházás