A beakadt kazetta esete: a KDNP még mindig a Soros-tervvel riogat

Trócsányi László uniós biztosi kinevezése a Soros-terv útjában áll, ezért támadják a bevándorláspárti erők - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve.

Nacsa Lőrinc kifejtette: ahogy arra számítani lehetett, a bevándorláspárti erők máris támadni kezdték Trócsányi László biztosi kinevezését. Az egyik nagy Soros-szervezet az Európai Parlamentben is össztűz alá vette a biztosjelöltet, követelve, hogy ne szavazzák meg Trócsányi Lászlót szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosnak.

A KDNP-s politikus úgy értékelt, hogy

Trócsányi László kinevezése a Soros-terv útjában áll, ezért támadják őt a bevándorláspárti erők. Pontosan tudják, hogy a neki szánt pozíció és portfólió kulcsfontosságú a migráció szempontjából is

- mondta Nacsa Lőrinc.

Kiemelte, hogy a bevándorláspárti erőknek az az érdeke, hogy a Balkán instabil legyen, a határok nyitva maradhassanak, és a balkáni útvonalon keresztül a migránsok könnyedén bejuthassanak Európa belsejébe.

Felháborító, hogy a Soros-hálózat immár sokadjára ismét be akar avatkozni az uniós döntéshozatalba - jelentette ki Nacsa Lőrinc, aki lehangolónak nevezte, hogy a magyar ellenzéki pártok is támadják a magyar jelöltet. Gyurcsányékkal az élen ezúttal is a bevándorláspárti erőket szolgálják és nem a magyar érdekeket