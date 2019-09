Hiába nem érdekli a Fidesz-KDNP-t, a szélsőséges időjárás betett a magyar termelőknek

Nem telt el egy egész nap azután, hogy a Fidesz-KDNP politikusai, valamint az Orbán-kormány "jövőgyilkos" módon megakadályozták, hogy a magyar parlament stratégiát alkosson, intézkedéseket foganatosítson a klímaváltozás hatásainak enyhítése érdekében.

Az éghajlatváltozást megakadályozni már nem lehet, arra a kormányközi IPCC-jelentés is felhívta a figyelmet, a klímaváltozás velünk marad, de arra még van lehetőségünk, hogy a káros következményeit tompítsuk.

A magyar mezőgazdaság kitettsége ismert, és erre rendszeresen figyelmeztetnek is szakmai szervezeteink, ugyanakkor valamiért az Orbán-kormányt ez nem hatja meg.

Csütörtökön a FruitVeb - Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közölte a Világgazdasággal, hogy az idei szélsőséges időjárás nem volt jó hatással a zöldségfélék hozamára, és termelésük jövedelmezőségét is csökkentette.

Emlékezetes, az idei év rendkívüli szárazsággal indult, olyannyira, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek is meg kellett kongatnia a vészharangot, csak az április végi csapadék javított jelentősen a talajok nedvességtartalmán. A május lényegesen hűvösebb volt, mint tavaly, ezért a növények döntő többsége nehezen indult fejlődésnek. Több növényvédelmi probléma is jelentkezett, mint egy évvel korábban, főleg baktérium- és gombaeredetű betegségek okoztak kárt.

Mindezek miatt a zöldborsótermés például átlagosan 4,8-5 tonna körül alakult, ami éppen csak fedezi a termelés költségeit. A kukorica- és a hagymatermés átlagosnak ígérkezik, az ipari paradicsomnál jók a kilátások, a paprikatermelők azonban gyenge vagy közepes szezonra számíthatnak. A gyökérzöldségek terméskilátásai biztatóak, a káposztatermelők átlagos évre számíthatnak - derül ki a helyzetjelentésből.

Annak ellenére, hogy a kormánypárti politikusokat, illetve a szellemi holdudvarukat nem rázza meg a klímaváltozás, Nagy István agrárminiszter már több alkalommal hangsúlyozta, a folyamat "rémisztő", a hatásai, a magas zöldségárak pedig tartósak maradnak.

Szintén idetartozik, hogy az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény szintén betehet a magyar termelőknek - erre is figyelmeztettek már. Sőt, korábban még Fazekas Sándor ex miniszter is aggodalmát fejezte ki. Persze, ebben az esetben még nehezebb az ellenállás, mindössze 2 magyar párt emelt zászlót a neoliberális gazdasági törekvések ellen az előző EP-ciklusban is, ám azóta az LMP elvesztette a mandátumát, a Jobbiknak pedig egy képviselője maradt Strasbourgban. A Fidesz-MSZP-DK nagykoalícióban támogatta a klímánkra nagy veszélyt jelentő egyezményeket (TTIP, CETA), a Momentum pedig deklaráltan szabadkereskelem-párti.