Orbán egy római rendezvényre megy kampányolni az olasz jobboldalnak

Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia (Olasz Testvérek, FdI) párt elnöke meghívására Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond szombaton az Atreju nevű jobboldali rendezvényen Rómában - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke pénteken.

Orbán Viktort Az emberek és a népek Európája témakörében kérték fel előadása megtartására, amit a közönség kérdései követnek.

A Fidesz elnöke külön tárgyalást is folytat majd az FdI elnökével Rómában - közölte Havasi Bertalan.

Az Atreju a Fratelli d'Italia - azóta már megszűnt - ifjúsági tagozatának országos politikai, kulturális találkozójaként született 1998-ban, és azóta is minden év szeptemberében megrendezésre kerül Róma valamely - évről-évre változó – kerületében.

Giorgia Meloni pártelnök interjút adott a Magyar Hírlapnak, elmondta: azért választotta Magyarország miniszterelnökét, mert az Olasz Testvérek párt kiemelt figyelemmel követi a visegrádi csoport országait. Meloni szerint Orbán „félelem nélkül védte meg” Európa határait.

„Köztudott, már egy ideje együttműködés köt össze bennünket, s végtelenül boldog vagyok, hogy elfogadta meghívásunkat, és ellátogat rendezvényünkre. Felszólalásában reményeink szerint megosztja velünk nézeteit arról, hogyan kellene Európának a fenti kérdéseket kezelnie” - lelkendezett Meloni. Az olasz politikus érdekesnek tartja a magyar vállalkozások támogatási politikáját is, illetve az adózási rendszerüket.

Az Atrejun rendszeresen részt vesz és felszólal Matteo Salvini, a Liga vezetője is. Az olasz politikus neve most is szerepel a programban, de egy nappal korábban vesz részt a rendezvényen, mint Orbán Viktor. A magyar kormány nem titkolja, hogy jobban örülne egy Salvini vezette olasz kabinetnek, Orbán Viktor biztosan ki is fogja használni az alkalmat, hogy újfent támogatásáról biztosítsa Salvinit.