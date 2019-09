"A leendő városvezetés szemében Soroksár végre ne csupán a XXIII. kerület legyen a sorban" - Közös terepszemlén Bereczki Miklós és Karácsony Gergely

Közös bejárást tartott szeptember 21-én a XXIII. kerületben Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt és a jobbikos Bereczki Miklós, Soroksár ellenzéki polgármesterjelöltje.

A kerület problémáit feltáró séta során Bereczki összefoglalta, hogy szerinte mi az október 13-ai önkormányzati választás legfőbb tétje:

"A választás arról szól, hogy a kerület elindul-e a fejlődés útján, vagy tovább halad azon a 25 éves lejtőn, aminek szerintem már tulajdonképpen az aljára ért."

Az ellenzék közös jelöltje szerint Soroksáron gördülékenyen működik az összellenzéki munka, mindenki közösen dolgozik a kerület jövőjéért, a munkamegosztást és a lendületet pedig a választások után is fenn tudják tartani.

Külön kiemelte, hogy miután Weinmann Antal civil jelölt a Fidesz támadásai miatt visszalépett , a kerületben a kormánypárt és őközötte dől majd el az október 13-ai választás végkimenetele.

A két jelölt elsőként a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményt tekintette meg, ahol Bereczki elmondása szerint a megfelelő gépek nehezítik a diagnosztikai vizsgálatok elvégzését, a létszámhiány pedig a személyzet mindennapi munkáját hátráltatja és több hónapos várólistákat eredményez.

Karácsony Gergely szerint alapkövetelmény, hogy Soroksáron, ami egy nagy alapterületű kerület, szintén helyben lehessen biztosítani a szükséges egészségügyi ellátást, ehhez pedig Budapesten is újra talpra kell állítani az egészségügyet, és nem stadionokba kell ölni a pénzt, ahogy azt a kormány teszi.

Bereczki Miklós arra is emlékeztetett, hogy a 2018-as országgyűlési választások előtt több kormányhatározat is született, többek között az egészségügyi fejlesztések kapcsán is, ám Németh Szilárd nagy dérrel-dúrral bejelentett ígéreteiből semmi sem valósult meg.

A Molnár-szigeten a soroksári Integrált Településfejlesztési Stratégiában "parti sétány" címszóval fémjelzett, valójában azonban leginkább egy illegális hulladéklerakóra, vagy sittkupacra emlékeztető, 150-200 méteres szakaszt tekintett meg a két ellenzéki aspiráns, akikhez Erdősi Éva csepeli polgármesterjelölt is csatlakozott.

Bereczki Miklós elmondta, hogy a súlyos környezetkárosítással és fakivágásokkal járó "építkezés" kapcsán feljelentést tettek a rendőrségen, mivel a sétányként eladott szakaszon egyértelműen építési hulladékot terített le a kivitelező. A jobbikos polgármesterjelölt arra is emlékeztetett, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág, amelynek területére a szóban forgó "sétány" is belelóg, hivatalosan Natura 2000-es védettséget élvez.

Bereczki kiemelte, hogy a jövőben azt szeretné, ha Soroksár és Csepel kapcsolatát és közös fejlesztéseit is az együttgondolkodás jellemezné, illetve több közlekedési kapcsolat is létesülne a két kerület között.

Bereczki és Karácsony a soroksári Duna-partot is szemügyre vették, ahol a polgármesterjelölt elmondta: a Duna vízminősége a szennyvíztisztító nem megfelelő működésének köszönhetően nagyon sokszor hagy kívánni valót maga után, a város és a folyó kapcsolata pedig – szinte Budapest egészséghez hasonlóan – itt sincs megfelelő módon megoldva.

Bereczki Miklós szerint a Molnár-szigeten nagy problémát okoz, hogy nincsenek rendezve a telekviszonyok, sok helyen nincs csatornázás, illetve hiányzik a megfelelő úthálózat kiépítése.

Karácsony Gergely Budapest természeti adottságainak kihasználatlanságáról szólva hangsúlyozta, hogy külföldi példák mentén meg kell teremteni Budapest és a Duna megfelelő kapcsolatát, amihez jó részt fel kell számolni a ma már csak romjaiban létező kikötői és gyári zónákat, amik akadályozzák a folyóhoz való hozzáférést. Hozzátette: mivel Budapesten kevés természetközeli rekreációs övezet található, ez azt eredményezi, hogy ezek egy része túlhasznált, míg a fennmaradó részek alulfejlesztettek.

A XXIII. kerület újtelepi részén Bereczki azt panaszolta, hogy az utakon egyáltalán nincsenek gyalogátkelők, pedig egy kifejezetten forgalmas környékről van szó. A polgármesterjelölt szerint az önkormányzat petíciók hatására sem volt képes vállalni a konfrontációt a fővárossal annak érdekében, hogy az ő kezelésükben levő útszakaszon biztosítsák a biztonságos gyalogos közlekedést.

Karácsony Gergely szerint jellemző, hogy a főváros önmagával is "pingpongozik", a különböző feladatköröket és felelősségeket oda-vissza dobálja bizonyos szervek vagy intézmények között, ezzel a végtelenségig elodázva az ilyen problémák megoldását.

Bereczki Miklós szerint a hasonló, évek-évtizedek óta húzódó problémákat azonnal orvosolni kell, amihez megvannak a megfelelő szakemberek és lakossági tapasztalatokból sincs hiány.

A kerület Péteri-major elnevezésű városrészén Kiss Zoltán Imre képviselő-jelölt is megszólaltatták, aki a közvilágítás és a közbiztonság állapotát kifogásolta, és elmondta, hogy a környéken sok a csatornázatlan és aszfaltozatlan út, illetve folyamatosan csökken a kisboltok száma, ami nagyon megkeseríti az itt élők mindennapjait. Kijelentette:

"Sajnos úgy bánnak ezzel a területtel, mintha egy 300 lelkes zsákfalu lenne."

Karácsony Gergely erre reagálva kifejtette, hogy a szolgáltatásokat minden kerületben, helyben is biztosítani kell. Szerinte Budapest egyik fő problémája, hogy túl sok minden koncentrálódik a belvárosban, míg a peremkerületekből fokozatosan tűnnek el a szolgáltató szektor bizonyos szegmensei. Hozzátette: ez is generálja azt a folyamatos közlekedési igényt, ami a legnagyobb terhet rója a fővárosra.

Az Alfahír megkeresésére Karácsony Gergely elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy közös terepszemlére menjen az ellenzéki összefogás soroksári polgármesterjelöltjével:

"Úgy gondolom, hogy az ellenzéknek Soroksáron nagyon komoly esélye van a győzelemre, Bereczki Miklós személyében pedig egy kiváló, helyben beágyazott, dinamikus és fiatal jelölt indul, akinek a programja szervesen illeszkedik az én fővárosi programomba; például a Ráckevei Duna-ág környezetvédelmi rekultivációjával, vagy a belváros és a külső kerületek közötti egyenlőtlenségek felszámolásával."

A főpolgármester-jelölt szerint az elmúlt évek Soroksár számára sem hozták meg azt a fejlődést, amit joggal remélhettek volna az itt élők, holott a kerület viszonylag jó saját bevételekkel rendelkezik, ám ebből keveset kaptak vissza a lakosok, ezért szerinte épp itt az ideje, hogy ez megváltozzon.

"Bereczki Miklós egy bátor és tisztességes jelölt, akit a Fidesz nem fog tudni kikezdeni"

– tette hozzá Karácsony Gergely, aki mindenkit arra biztatott, hogy október 13-án Soroksáron is az ellenzéki pártok közös jelöltjét támogassa.

Bereczki Miklós portálunknak elmondta:

"Azért láttuk vendégül Budapest leendő főpolgármesterét, aki láthatóan jól érezte magát nálunk, hogy a leendő városvezetés szemében Soroksár végre ne csupán a XXIII. kerület legyen a sorban, hanem előtérbe kerüljenek az eddig itt elmaradt fejlesztések és intézkedések."

Kérdésünkre, miszerint Tarlós Istvánt ugyanígy szembesítené-e a kerület problémáival, Bereczki úgy fogalmazott, hogy bár a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje még nem ajánlotta föl, hogy testközelből megismerkedne Soroksár ügyes-bajos dolgaival, de ő bárkinek nagyon szívesen bemutatja, milyen viszonyokkal küzdenek a kerületi lakosok nap mint nap. Ugyanakkor hozzátette: nem lát rá sok esélyt, hogy Tarlós István vegye a fáradtságot egy hasonló látogatásra.