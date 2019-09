Fideszes polgármester a választási visszaélésekről: "Nekem ez a dolog egyáltalán nem hiányzik"

Láthatólag már Eger fideszes polgármesterének, Habis Lászlónak is kellemetlen, hogy a saját szavazóinak személyes adatai, egy a helyi sajtó által kamujelöltnek nevezett új politikai szereplő ajánlószelvényein is landoltak. A dolog további szépséghibája, hogy fideszes szimpatizánsok a saját bevallásuk szerint sem írtak alá Schmuck Andor korábbi munkatársának - akit polgármester-jelöltsége ellenére amúgy gyakorlatilag senki nem ismer a városban. Az aláírások még csak nem is hasonlítanak - derül ki az N1TV helyszíni beszámolójából.

Ahogy arról az Alfahíren is olvashattak, a Mirkóczki Ádám (Jobbik) összellenzéki polgármester-jelölt vezette összefogás borította a bilit a megyeszékhelyen és feljelentést tettek a rendőrségen választási eljárás rendjének megsértése és személyes adatokkal való visszaélés miatt. A gyanú szerint Habis László ajánlóíveiről származó személyes adatok tűntek fel Bódás Bianka ajánlóívein, az aláírások viszont hamisak voltak. Mirkóczki azt állítja, hogy a visszaélést dokumentumokkal és hangfelvétellel is tudják bizonyítani.