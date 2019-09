Kocsis Máté szerint az ellenzék külföldről várja a kormány megbuktatását

Körmenden jártunk, ahol a Batthyány Örökségközpontban tartott lakossági fórumon a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté volt a vendég. A körmendi fórum dugig volt emberekkel, igaz a közönség nagy része idős emberekből állt és többségüket inkább Kocsis Máté érdekelte.

A Vas megyei településen immáron 17 éve az egykori kiváló kosárlabdázó, Bebes István a polgármester. Érdekesség, hogy az egyik kihívója, az a Patonay Imre, aki Bebes edzője volt korábban. Bebes népszerűségét egyébként nem nagyon lehet megkérdőjelezni, ugyanis 2002 óta, átlagban több mint 65%-os eredménnyel nyert az önkormányzati választásokon.

A lakossági fórumon egyébként üdítő volt hallani, hogy van egy fideszes – jelen esetben, Bebes István - politikus, aki nem sorosozik, nem migránsozik és nem is az ellenzéket szidalmazza. Ehelyett hallhattunk a koncepcióról, hibákról(!), sőt még jövőbeni tervekről is, amelyek egyáltalán nem voltak elrugaszkodottak.

„Szerencsére” a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté gyorsan visszarángatott a valóságba. A szükséges mondanivalók is elhangzottak.

„Október 13-án sorsdöntő választás előtt áll hazánk. Körmenden is azt kell eldönteni, hogy az alkalmas, bevált és ismert, sikeres polgármester mellett teszik le a választók a voksukat vagy pedig más mellett.”

Ezután finoman figyelmeztetett a Fidesz frakcióvezetője azzal, hogy megjegyezte, olyan polgármesterekre van szükség, akikkel könnyen együtt tud működni a kormány. Ugyanis szerinte az ellenzék, abban a képzeletben ringatja magát, hogy majd helyi szinten, az önkormányzatokból fogják leváltani a kormányt. Kocsis szerint a valódi fejlődéshez, elengedhetetlen a kompromisszum.

Hallhattunk a kiváló teljesítményekről is. Megtudhattuk, hogy az oktatás rendben van (4500 fős tanárhiányról valamiért nem szólt). De kiderült az is, hogy azért rosszak a népesedési és születési számok, mert 2010 előtt a bukott szocialisták voltak kormányon. Ezt magunktól is kitalálhattuk volna.

Természetesen nem maradtunk konteó nélkül sem. A fideszes politikus szerint ugyanis az ellenzék külföldről szeretné megbuktatni a kormányt és folyamatosan abban reménykedik, hogy Európa vezető politikusai majd a magyar kormány ellen fordulnak. Kocsis Máté hozzátette, hogy Magyarország újfent bebizonyította, hogy a térséggel karöltve, rendkívüli befolyásra tett szert, ami az Orbán-kormány érdeme.

Nos, már csak 19 nap van hátra a kampányból.