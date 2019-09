"Vendégmunkások helyett inkább a magyar munkaerőt kellene támogatni"

Szentgotthárdon a jelenlegi fideszes polgármesterrel szemben az ellenzék jelöltje az a Bartakovics Andrea lesz, aki gyógypedagógusként dolgozott eddig a városban. A vas megyei település egyik legnagyobb gondja az, hogy egyre több külföldi vendégmunkás dolgozik, miközben a bérek felzárkóztatása elmarad. A problémákról és a kilátásokról a helyi ellenzék egyik jelöltjével, Seiler Tamással beszélgettünk, aki egyéni listásként méretteti meg magát a városban.

Miért pont Szentgotthárd, mit jelent Önnek ez a település? Milyen célokkal vág neki az október 13-ai önkormányzati választásnak?

Születésem óta ebben a gyönyörű nyugati kisvárosban élek. Rendkívül hálás vagyok iskolámnak, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumnak, tanáraimnak, a családomnak, hogy olyan oktatást és nevelést kaptam, ami odáig vezetett, hogy mindenhol megálltam a helyem, legyen szó akár az egyetemekről vagy munkahelyeimről. Minden ideköt: család, barátok, volt kollégák, valamint a város és a szűkebb régió szeretete. Célom, bekerülésem esetén, hogy egy nyugat-európai várost építsünk, ahol minden korosztály megtalálja a számára fontos dolgokat. Az ifjúságnak szórakozási és a pályakezdési lehetőségeket kell teremtenünk, a középkorosztálynak biztonságot és a munkalehetőséget kell biztosítanunk, míg a szépkorúakat meg kell becsülnünk és gondoskodnunk kell róluk.

A város azzal került az EP-választás előtt a középpontba, hogy munkásszálló épült a külföldi vendégmunkásoknak. Mi a véleménye arról, hogy nem a fiatalok lakhatását helyezte előtérbe eddig a kormánypárti önkormányzat?

2010-ben indultam elsőként képviselőjelöltnek és már akkor a programomban szerepelt a fiatalok és a fiatal házasok lakhatásának támogatása. Az elvándorlást megállítandó mindig is szorgalmaztuk, hogy a város segítse helyben a fiatalok életkezdését. A helyi laktanya épületét szemeltük ki erre a célra, azonban a fideszes városvezetés úgy gondolta,

fontosabb a keleti munkaerő részére munkásszállót létrehozni a városi ifjúság támogatása helyett.

A helyi fiatalok így továbbra is budapesti árakon vásárolhatnak vagy bérelhetnek lakásokat. Amennyiben a Közösen Szentgotthárdért Egyesület sikeresen veszi az október 13-i választást, prioritásként fogja kezelni a fiatal családok életkezdésének támogatását. Ezt elsősorban helyi vállalkozókkal együttműködve, bérlakásprogrammal és az ifjú házasok programmal kívánjuk megteremteni.

A munkásszálló helyi becslések szerint 650 millió forintért lett átalakítva.

Megkerülhetetlen probléma az egészségügy és az oktatás helyzete hazánkban. Szentgotthárdon milyen állapotban vannak a szociális intézmények?

Szentgotthárdon a szociális intézmények kérdése mindig is kardinális téma volt. Városunkban található Európa legnagyobb pszichiátriai betegek otthona, közel 750 fővel. Az épület és működése nem kimondottan nyugat-európai intézmény képét mutatja. A betegekre kevés szakorvos és egyre kevesebb szakápoló, ápoló jut.

Rendkívül nagy a fluktuáció és a pályaelhagyás a fizetések és az egyre romló állapotok miatt. Sajnos egyre több baráttól és ismerőstől hallom, akik az intézményben dolgoztak, hogy nem bírták tovább, ehhez már a rendkívüli elhivatottságok is kevés volt.

Másik komoly probléma, hogy sem a városban, sem a közelben nem található bentlakásos idősek otthona. Szociálpolitikusként mindig is fontosnak tartottam az idősellátást, ezért a tavaszi sajtótájékoztatómon el is mondtam, hogy a Közösen Szentgotthárdért Egyesület, megválasztása esetén egy teljes ellátást biztosító bentlakásos idősek otthonát hoz létre. Szeretnénk, ha nagyszüleink itt tölthetnék megérdemelt nyugdíjas éveiket, ahol egész életüket leéltek.

Mennyi munkalehetőség van a városban úgy, hogy a közelben van Ausztria? Mekkora a szomszédos ország elszívó hatása a munkaerőt tekintve? Milyen alternatív megoldást tud kínálni esetlegesen Szentgotthárd?

Talán nem árulok el azzal nagy titkot, hogy a határ közelsége miatt lassan a város közel fele a határ túloldalán próbál szerencsét. A város másik fele az iparban és a szolgáltató szektorban dolgozik.

Az Opel máig a legnagyobb munkáltató a városban, azonban az ipar egyre inkább a vendégmunkásokra épít a bérfelzárkóztatás helyett.

Terveink között szerepel egy helyi induló vállalkozásokat segítő inkubátorház létrehozása is, valamint adókedvezményekkel kívánjuk inspirálni a helyi vállalatokat, hogy a szentgotthárdi munkaerőt részesítsék előnyben az idehozott vendégmunkásokkal szemben.

Ha igazak a hírek, egy új városközpontot is "megálmodtak" az egykori Kaszagyár területén. Mit lehet erről tudni?

A volt kaszagyári terület rekonstrukciójával és a városi termálfürdő új, sikeres pályára állításával új munkahelyeket tudunk teremteni a szolgáltatóiparban, a vendéglátásban vagy éppen az egészségügyi turizmus területén.

Már több tárgyaláson is túl vagyunk, így nemcsak ötletekkel vágunk neki a választásoknak, de készülnek a valódi megoldást kínáló tervek is.

Sajnos azonban ennek a területnek az ügye nagyon régóta húzódik. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a felszámolóbiztossal, akivel a mostani polgármester és városvezetés az elmúlt 9 évben nem tudott megállapodni.

Ez a kudarc a városvezetés alkalmatlanságát mutatja.

A terület nagysága miatt, több fázisban épülő és másként funkcionáló területet képzeltünk el itt. Szeretnénk, ha egy új városközpont jöhetne létre a területen, hivatalokkal, intézményekkel. Tervezünk egy kulturális és szórakoztató központot is kialakítani, koncert- és kiállítóteremmel. Elképzeléseink szerint itt kapnának helyet a helyi civil szervezetek is, de reményeink szerint a fiatalok is megtalálnák itt a szórakozási lehetőségeket.

Az egykori kaszagyár épülete.

Július végén mutatták be a Közösen Szentgotthárdért Egyesület polgármesterjelöltjét, Bartakovics Andreát. Milyen jelöltnek tartja? Képes összefogni a várost?

Bartakovics Andrea minden tekintetben megfelelő városvezető. Rendelkezik vezetői tapasztalattal, pedagógusként ismeri a város lakosságát, problémáikat és pártfüggetlenként egyaránt tudja képviselni a jobboldaliakat, a baloldalaikat és a függetleneket is. Diákkorom óta ismerem őt, és mikor felkértük, akkor biztos voltam alkalmasságában, azonban mostani munkánk során még inkább meggyőződhettem arról, hogy ő az a személy, aki össze tudja fogni a város civiljeit, pártjait, intézményvezetőit, vállalkozóit világlátástól függetlenül. Sajnos ez az elmúlt évekre nem annyira volt jellemző.

Mekkora az érdeklődés a településen az önkormányzati választás iránt, főleg annak tekintetében, hogy általában alacsonyabb a részvétel a helyhatósági választásokon. Mivel ösztönözné a választókat a részvételre?

Szentgotthárdon mindig is az országos átlag felett voltak a részvételi arányok, úgy gondolom, ez most sem lesz másként. Most azonban azért, mert a helyiek változásért kiáltanak.

Egy polgárosodó városról beszélünk, amely az elmúlt években megtorpant.

Hiányzott a városvezetésből az innováció, a lendület, a megújulás lehetősége, valamint sajnos a közbeszéd is egyre mélyebb szintre süllyedt. A Közösen Szentgotthárdért Egyesület azért indult el, hogy egy új lendületet adjon a városnak és egy olyan új városvezetést állítson fel, melyben különböző gondolkodású emberek fognak össze a város fejlődéséért. Bizton állíthatom, hogy a csapatunk sokszínűsége lehet a következő vezetés erőssége, hiszen minden korcsoport, politikai oldal és nemzetiség képviselete megvan. Azok a tervek, melyeket fentebb is említettem, egy új, lendületes nyugat-európai város képét vetítik előre, melyben minden szentgotthárdi otthon érezheti magát.