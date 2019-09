A demokraták szerint nem szabad elhúzni a Trump elleni vizsgálatokat

Demokrata párti törvényhozók bejelentették, hogy felgyorsítják a Donald Trump amerikai elnök felmentését célzó eljárás (impeachment) megindítása előtti vizsgálatokat, ennek jegyében három képviselőházi bizottság is idézéseket küldött kormányzati tisztségviselőknek – írja az MTI.

A képviselőház hírszerzési, külügyi, továbbá ellenőrzési bizottságai büntetés terhe mellett kötelezték Mike Pompeo külügyminisztert arra, hogy mutassa be Donald Trump, az elnök ügyvédje, Rudy Giuliani és az ukrán kormányzat közötti kapcsolatfelvételek dokumentumait.

„Nem szabad elhúzni a dolgokat”

- jelentette ki Nancy Pelosi, a demokrata többségű képviselőház elnöke pénteken.

„Donald Trump nem hagy számunkra választási lehetőséget” - fogalmazott a kaliforniai politikus, és egyúttal megismételte egy nappal korábban kifejtett véleményét, miszerint az amerikai elnök

„elárulta az esküjét, veszélybe sodorta a nemzetbiztonságot és a választások tisztaságát.”

Amerikai lapértesülések szerint a vizsgálatok után a képviselőház leghamarabb október végén voksolhat az elnökkel szembeni alkotmányos felelősségre vonási eljárás megindításáról.

A The Wall Street Journal című lap az internetes kiadásában megjegyezte: egyelőre nem világos, hogy a demokrata párti képviselők milyen vádat vagy vádakat fogalmazhatnak meg az elnök elleni vizsgálat során. Néhány demokrata párti vezető politikus szerint Trump „visszaélt a hatalmával”, amikor szerintük többször is nyomást gyakorolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre annak érdekében, hogy működjön együtt az ügyvédjével, Rudy Giulianival és William Barr igazságügyi miniszterrel Joe Biden volt alelnök és fia ukrajnai üzleti ügyeinek feltárásában. Biden jelenleg a demokraták legesélyesebb elnökjelölt-aspiránsa. A nyomásgyakorlás vádját Trump és Zelenszkij is elutasítja.

A Fehér Ház kiadott leirata szerint is Trump vizsgálatot kért Biden ellen Zelenszkijtől Donald Trump többször is arra biztatta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt júliusi telefonbeszélgetésük során, hogy Ukrajnában indítsanak vizsgálatot az amerikai elnök demokrata párti riválisa, Joe Biden kárára az egykori alelnök fiának ukrajnai ügyletei miatt - derült ki a két elnök közötti telefonbeszélgetés szerdán, a Fehér Ház által nyilvánosságra hozott emlékeztetőjéből.

Amerikai sajtóinformációk szerint a CIA egyik munkatársa szivárogtatta ki Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetését. A nyilvánosságra került információk több republikánus politikus szerint komoly ellentmondásokat tartalmaznak.

A CNN amerikai hírtelevízió az ügyre rálátásra bíró saját három forrására hivatkozva arról számolt be, hogy pénteken lemondott Kurt Volker, az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja, miután a tisztségviselő neve felmerült a kiszivárogtatott telefonbeszélgetéssel kapcsolatos jelentésben.