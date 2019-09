Kósa Lajos ismét a Fidesz alelnöke lehet vasárnap

A Fidesz alelnökének jelölhetik Kósa Lajost a párt vasárnapi tisztújító kongresszusán, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig – mivel kormánytag – kikerül az elnökségből – írja a Magyar Nemzet.

„A Fidesz vasárnapi kongresszusi szavazása és az október 13-i helyhatósági választások után is a szívemhez legközelebb álló területtel, az önkormányzatokkal szeretnék foglalkozni. Elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek”

– jelentette Kósa Lajos a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A lapnak azt is mondta: az előző kongresszuson azért nem indult az alelnöki választáson, mert tavaly tavaszig a Modern városok programot felügyelő tárca nélküli miniszter tisztségét töltötte be, és a Fideszen belüli megállapodás szerint nem szerencsés, ha egy kormánytag a párt vezetőségének is a tagja.