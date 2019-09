"Helyben megtartani a munkaerőt óriási kihívás, ha nincs versenyképes fizetés, akkor elvándorolnak a fiatalok"

A békés megyei Eleken olyan helyzet állt elő, hogy a 17 éve regnáló polgármesterrel, Pluhár Lászlóval szemben a Jobbik jelöltje, Vágási Pál, a független Szelezsán György és a kormánypárti Tolnai Péter indul el. A választás előtt Vágási Pál egy vitát kezdeményezett a felek között, sajnos azonban a fideszes polgármester-jelölt (országos cimboráihoz hasonlóan) meghátrált a vita elől. Most a Jobbik polgármester-jelöltjével, Vágási Pállal beszélgettünk a település problémáiról, a kivándorlásról, a fiatalok lakhatási helyzetéről és a helyi magyar munkaerő helyzetéről.

- Miért pont Elek? Mit jelent ön számára ez a település, Milyen célokkal vág neki az október 13-ai önkormányzati választásnak?

Születésem óta itt élek, itt tanultam általános iskolában, ebben a kisvárosban töltöttem el legszebb gyermekéveimet és itt lettem gyermekből fiatal felnőtt. Elek számomra mindennél többet jelent. A településben óriási potenciál rejtőzik, amit a végletekig ki kell aknázni. A város elveszített valamit a korábbi fényéből és lüktetéséből. Az elvándorlás súlyosan rányomja a bélyegét a demográfiai mutatókra, azonban hiszek benne, hogy visszahozhatjuk a város pezsgését, élettel és lendülettel tölthetjük fel újra.

Pontosan ezért határoztam el néhány lokálpatrióta fiatallal 2012-ben, hogy valamit tennünk kell, mert ennek a városnak nem lehet az elnéptelenedés a jövője.

A Jobbik eleki szervezetét 2013 óta vezetem és teljesen egyértelmű cél volt az önkormányzati választásokra való felkészülésünk. 2014-ben egyedüli jobbikos indulóként a 32 induló képviselőjelölt közül a 16. helyen végeztem a legfiatalabb indulóként, ez az eredmény egyértelműsítette bennünk, hogy folytatni kell a munkát és 2019-ben fel kell készülni és nekivágni az önkormányzati választásnak. Célunk képviselőket delegálni a képviselő-testületbe és úgy érzem erre most minden lehetőségünk meglesz.

- Országos probléma az oktatás és az egészségügy állapota. Eleken milyen állapotban vannak a szociális intézmények?

Nincs ez másképp Eleken sem, mint ahogy az ország bármely pontján.

Az oktatási intézmények egyik legfőbb problémája a tanárhiány, de ami még talán ennél is nagyobb, hogy elvették az iskolákat az önkormányzatoktól.

A helyben megfogalmazódó problémák legtöbbje némi odafigyeléssel és akarattal megoldható lenne, minthogy legyenek megfelelő higiéniai körülmények az óvodákban, illetve a balesetveszélyes tárgyakat, helyeket megfelelően kerítsék el. A helyi általános iskolára már nincs ráhatása az önkormányzatnak, pedig lennének megoldandó problémák ott is.

Az egészségügy állapota Eleken megfelelőnek mondható, bár korábban itt is akadt orvoshiány, de azóta megoldódott, az egészségügyi ellátórendszer megfelelően működik. Gyula és a gyulai kórház közelsége megkönnyíti az eleki emberek mindennapjait, hiszen nem kell 30-40 kilométert utazzanak. A helyi idősek otthona energetikai korszerűsítésen ment keresztül, napelemekkel látták el. A védőnői szolgálat a családsegítő és gyermekjóléti intézmény és a bölcsőde működését is megfelelőnek mondanám.

- És mi a helyzet a pszichiátriai betegek otthonával?

A városban működő intézmény nemrégiben egy EU-s forrásból megvalósított kitagolást szeretett volna végrehajtani. Az erre a célra létrehozott ingatlanok azóta is üresen állnak, nem tudni, hogy valaha megvalósul-e és mi lesz a sorsa annak az 6 épületnek, amit 660 millió Ft-ért építettek.

- Óriási gond az elvándorlás hazánkban, amely főként a kistelepüléseket érinti. Mit lehet tenni esetlegesen, helyi szinten ezzel a problémával?

Az elvándorlás problémája megyénkben és a városban visszavezethető arra, hogy Békés megye az egyik legelmaradottabb és az átlagfizetéseket is nézve, a legrosszabbul teljesítő három megye között szerepel. Sajnos ezen csak hosszú távon fog segíteni az M44-es gyorsforgalmi út megépítése, feltételezhetően, ha megfelelő számú cég és beruházás valósul meg a térségben.

Tehát a legfőbb probléma a fizetések kérdése. A legtöbb ember, aki elvándorol Elekről emiatt kényszerül elmenni akár az ország nyugati részébe, akár külföldre munkát vállalni.

A másik probléma a lakhatás kérdése, mely szorosan kötődik a fizetés kérdéséhez és ezáltal az elvándorláshoz. Eleken nagyon nehéz albérletet találni, és azok a fiatalok, akiknek a szüleik nem tudnak segítséget nyújtani ebben számukra, egy saját lakás sajnos csak egy álom marad. A gyulai és békéscsabai albérletárak egyszerűen horror szinten mozognak. Megfelelő megoldás lehet egy átfogó bérlakásépítési program a helyi fiatalok számára, hosszútávú szerződések kötése és akár elővásárlási jogok biztosítása számukra. Az pedig, hogy ezen a problémán tud-e segíteni a falusi CSOK és ezzel valamelyest növekszik a vidék megtartó ereje egyelőre a jövő kérdése.

- Ha már érintőlegesen említette a munkahelyteremtést, mennyi munkalehetőség van egy fiatal számára a településen. Hogyan lehetne sikeresebben megtartani a helyi munkaerőt?

Korlátozott munkalehetőség áll a fiatalok számára Eleken. Legtöbbször a gyulai és békéscsabai, esetleg a romániai Aradon található gyárak elviszik a munkaerőt Elekről, így sokszor nehéz helyzetbe kerülnek azok a helyi vállalkozók, akik munkaerőt keresnek. Munkalehetőséget Eleken, a régóta működő vállalkozók biztosítják, illetve az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében. Bár ez sokak számára nem vonzó és nem lehet opció, hiszen abból a pénzből nemhogy megélni nem lehet, de még vegetálni sem. Jól tudom milyen a közmunka világa, hiszen 2 évig korábban jómagam is dolgoztam ott.

Helyben megtartani a munkaerőt több mint kihívás, ha nincs versenyképes fizetés és megfelelően hosszú távú munka elvándorolnak a fiatalok.

A városunk vonzóbbá és élhetőbbé tétele miatt sem fognak sokkal többen itt maradni. A környező városok, Gyula és Békéscsaba ipari fejlődése változtathat a problémán, illetve a gyulai turisztikai fejlesztések. Nemrégiben napvilágot látott hír, hogy Gyulára épít gyárat a Airbus Helicopters. Óriási lehetőség ez Eleknek, hiszen 10 perc autóútra van városuktól és ha valóban megépül a gyár és megkezdődik a termelés az több munkahelyet jelent, így az újonnan felálló városvezetés elsődleges feladata kell legyen, hogy megfelelő lakhatást biztosítson, azok számára, akik ott szeretnének dolgozni, de a gyulai albérletárakat magasnak találják, ezzel nőhet azok aránya, akik városunkban szeretnének maradni és jövőt tervezni.

- Korábban arról írt a saját közösségi oldalán, hogy szeretné visszaállítani az egykori Trianon emlékművet a város főterére. Lát erre valóban esélyt?

Természetesen. Sőt, a képviselő-testület tagjaként a legfontosabb javaslataim között fog szerepelni.

Jobboldali, nemzeti lokálpatriótaként teljesen természetes, hogy harcolni fogok az emlékmű visszaállításáért

és ebben a harcban nemcsak képviselőjelölt társaim, de például Túróczy András alpolgármester úr is segítséget nyújt, hiszen nemrégiben küldte át számomra az országzászló emlékmű teljes leírását és paramétereit tartalmazó dokumentumot. Sajnos Eleken nincs Trianon emlékmű, ahol megemlékezéseket tarthattunk volna, 2020-ban pedig Trianon 100 éves évfordulóján szeretnénk, ha megépülne az emlékmű ezzel szimbolizálva a nemzeti összetartozásunkat.

- Programja szerint egy európai mintavárost szeretne Eleken? Ezalatt mit lehet érteni?

Első körben azt szerettem volna elérni, hogy ahogyan a nyugati demokráciákban, itt is legyen vita az indulók között, sajnos azonban a fideszes polgármester-jelölt úgy döntött, hogy nem vesz részt rajta. A másik 2 jelölttel viszont etikai kódexet írtunk alá, melyben előtérbe helyezzük a programok és jövőképek ütköztetését.

A program alapjai az, hogy szeretnénk a városunkból egy 21. századi, modern, zöld és európai mintavárost létrehozni, ahol törekszünk egy megújuló, fenntartható város létrehozására. Mindennek az alapja az infrastruktúra, ezért folytatni kell a járdák és utak felújítását, korszerűsíteni kell a közvilágítást és terveink szerint az önkormányzati segítséggel a városlakók energiatakarékos izzókhoz jutását is előtérbe kell helyezni. Elengedhetetlen, hogy lehetőséget biztosítsunk a fiatal eleki tehetségek számára, hogy egyetlen egy tehetséges fiatal se vesszen el, erre külön programom van, melyre anyagi forrást a polgármesteri fizetésem vagy az önkormányzati tiszteletdíjam 10 százalékának lemondásával kívánnék fedezni. Az újonnan felálló testületet is erre kérném meg, így közel 6 millió Ft juthatna az eleki gyermekek számára 5 év alatt. Mobil applikációt szeretnék létrehozni, hiszen a mai felgyorsult világban az információk gyors áramlása elengedhetetlen, naprakésszé tesszük a város weboldalát. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése pedig egy európai város alapja, hogy polgárai biztonságban legyenek. Mező- és városőrség felállítását is szorgalmazzuk.

A program legfontosabb pontja pedig, hogy megmutassuk Európának, hogy Eleken 5 nemzetiség is képes békében egymás mellett élni. Magyarok, németek, romák, románok és szlovákok.

A város fesztiválját, ami az Elekiek Világtalálkozója nevet viseli, közép - kelet Európa legnagyobb fesztiváljává szeretnénk tenni.

- Az önkormányzati választásokon általában alacsonyabb a részvétel, mivel ösztönözné a választókat a részvételre?

Véleményem szerint, most Eleken minden idők legizgalmasabb és legnagyobb részvételű önkormányzati választása várható. Ezt azzal indokolnám, hogy négy igen erős jelölt indul a választáson. Ezáltal pedig négy tábor fogja megmozgatni saját támogatóit és várhatóan nagyon magas lesz a részvétel. Nyugodtan mondhatom, hogy választási lázban ég a város és egyelőre csak találgatások vannak, ki lehet a befutó jelölt és milyen összetételű lesz a képviselő-testület.