Az elvándorlás megakadályozása érdekében bérlakásokhoz kellene juttatni a fiatalokat

A Hajdu-Bihar megyei Téglásnak 11 év után új polgármestere lesz, miután Czibere Béla úgy döntött, hogy visszavonul a politikától. Újonnan hárman is indulnak a polgármester-jelöltként. Veres Miklós függetlenként, Salamon Gergő, a Jobbik, az LMP és a Momentum támogatásával, illetve Szabó Csaba a Fidesz-KDNP színeiben. A város jövőbeni kilátásairól és a helyi problémákról most Salamon Gergővel, az ellenzéki jelölttel beszélgettünk.

- Miért pont Téglás? Mit jelent ön számára ez a település, Milyen célokkal vág neki ennek az önkormányzati választásnak?

Tégláson születtem és Tégláson élek, valamint a hátralévő életemet is itt képzelem el leélni. A cél, hogy a téglási embereket minél magasabb szinten tudjuk képviselni. Az elmúlt egy évben rengeteg megkeresést és panaszt kaptam a lakosságtól. Ezért is van az, hogy polgármester- és képviselőjelölt vagyok. Ha a polgármesterség nem sikerülne, akkor képviselőként még ugyanúgy képviselni fogom a téglásiak hangját.

- Országos probléma az oktatás és az egészségügy állapota. Tégláson milyen állapotban vannak a szociális intézmények?

Ezen a téren elég jól állunk. A gyerekek szép bölcsődébe, óvodába és iskolában járhatnak. Háziorvosi praxisok is fel vannak töltve. Ettől függetlenül meg kell kérdezni az iskolában, óvodában dolgozókat miben tudunk még segíteni. A legnagyobb gond ugyanakkor az, hogy a városban, hétvégén nincs gyógyszertár, így jó esetben Bocskaikertig kell mennie a betegnek, de van, hogy Debrecenbe találunk elsőnek patikát a hétvégén. Ennek a problémának az orvoslása az elsők között lesz.

- Óriási gond az elvándorlás hazánkban, amely főként a kistelepüléseket érinti. Mit lehet tenni esetlegesen helyi szinten a problémával?

Legfontosabb, hogy a fiatalok olcsón lakhatáshoz jussanak. A Jobbik által korábban ismertetett bérlakásépítési program például rendkívül sokat segítene a helyzet javulásán. Szeretnénk felvásárolni olyan ingatlanokat, amelyekben már nem laknak. Majd korszerűsítés után kiadni a fiataloknak albérletnek. Természetesen piaci ár alatt adnánk ki, mert így nemcsak elérhető áron tudnánk lakhatási lehetőséget nyújtani a fiataloknak, hanem a magas albérletárakat is lejjebb tudnánk nyomni. Későbbiekben egyébként lehetőséget biztosítanák a fiataloknak a lakások megvásárlásához.

- Ahhoz, hogy vonzóvá váljon a fiatalok számára egy település, munkahelyekre is szükség van. Hogyan látna neki a munkahelyteremtésnek?

Valóban, éppen ezért az a cél, hogy olyan cégeket/vállalkozásokat hozzunk ide, akik megfelelő munkahelyet tudnak kínálni a lakosság számára. Ki kell használnunk minden adottságunkat. Közzel van hozzánk Debrecen és Nyíregyháza és közel van hozzánk a román és ukrán határ is. Nyilvánvalóan ez igen kemény és hosszadalmas munka lesz, így első lépés, hogy Nyíregyháza felé kiépítsünk egy olyan tömegközlekedést, mint ami Debrecen felé van. Így rengeteg új munkalehetőség nyílna a városban lakók számára. Valamint a nyíregyházi középiskolák is jobban elérhetővé válnának a fiatalok számára.

A fent említett dolgok viszont semmit se érnek, ha nem építünk közösséget, jelenleg sem a fiatal sem a középkorosztálynak nincs szórakozási lehetősége.

Ezt a problémát orvosolni kell. Ha valahol jól építenek fel egy közösséget és szeretik az emberek egymást, akkor a sikerek könnyebben jönnek maguktól.

- Önt nemrégiben azzal támadták, hogy „lefeküdt a Fidesznek”, miközben az ellenzék nagy része (kivéve az MSZP-t és a Párbeszédet) önt támogatja. Ön szerint mi állhat a támadás hátterében?

Én tudom milyen a Fidesz könnygázának az „illata”, akik pedig ezt terjesztették rólam, életébe még a hangját se emelte fel ellenük. Hiteltelen lépés volt tőlük, hiszen ez az önkormányzati választás arról is szól, hogy egy ellenzéki jelölt álljon szemben a kormánypártok jelöltjével szemben. Az ellenzéki tárgyalások során minden ellenzéki párt elfogadta, hogy én vagyok Tégláson, aki méltó ellenfele lehetek a Fidesznek. Viszont helyi civilek egy része, nem így gondolta. Állítottak ők is egy jelöltet. Én még utána tettem egy kísérletet az alkura, de részükről erre nem volt igény. Ezen a beszélgetésen el is hangzott tőlük, hogyha én elindulok, akkor biztosan a Fidesz embere vagyok.

Nem gondoltam, hogy lehet fokozni ezt a történetet, de azért mikor a "független" jelölt együtt szelfizett a Fidesz országgyűlési képviselővel, a Fidesz polgármester-jelöltjével és még két Fideszes képviselőjelölttel, akkor nem tudtam sírjak vagy nevessek.

A független jelölt fotózkodik a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, Tasó Lászlóval

Akkor most itt ki kinek is az embere?

- Rengeteg panasz érkezik a városban élőktől a rossz közvilágításra. Mekkora problémáról beszélhetünk?

Egy kis utcáért kampányoltam, ahol nincs közvilágítás. Szerintem a XXI. században ez már elfogadhatatlan. A jelenlegi vezetés viszont úgy gondolja 4-5 családdal nem éri meg foglalkozni. Sajnos a téli évszakban is vannak problémák a közvilágítás minőségével. Úgy vélem nevetséges, hogy még mindig ilyen problémákkal kell küszködnie a városnak. Szerintem nem érdemlik meg a helyi emberek azt, hogy 8-12 óra munka után sötétben kelljen hazamenniük, Téglás bármelyik pontján is lakjanak.

- És mi a helyzet a rendkívül rossz állapotban lévő téglási vasútállomás környékével?

A vasútállomás környékét dolgozni és iskolába járó emberek százai használjak. Hihetetlen, hogyha esős időjárás van, akkor az embereknek sártengerben kell közlekedniük. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik építik az országunkat, illetve építeni fogják, megérdemelnék azt, hogy komfortosabb környezetbe járjanak dolgozni, illetve iskolába. Az önkormányzat azzal védekezik, hogy a vasútállomás környéke nem a város tulajdona, hanem a MÁV-é, vagy a Voláné, azonban ez a két társaság meg az ellenkezőjét állítja. Éppen ezért mihamarabb foglalkoznunk kell ennek a rendbetételével.

- Az önkormányzati választásokon általában alacsonyabb a részvétel, mivel ösztönözné a választókat a részvételre?

Tégláson sajnos az elmúlt választásokon valóban alacsonyabb volt a részvétel. Éppen ezért igyekeztem az utóbbi időben azzal foglalkozni, hogy kimozgassam az embereket az érdektelenségből. Úgy vélem idehaza az a legnagyobb gond, hogy az emberek úgy érzik már nincs senki, aki kiállna értük. Remélem az elmúlt 6 éves munkámmal bebizonyítottam mindenkinek, hogy én valóban a nép hangja lehetek a testületben. Ha ez az üzenet eljutott hozzájuk reményeink szerint sokan mennek szavazni.