A múltat végképp eltörölni: Rezešová a nevét is eldobja

Nevet változtat az ittasan halálos balesetet okozó szlovák milliárdosnő, Eva Rezešová – írja a Blikk. A bulvárlap szerint az asszony munkát szerzett, a családnevét azonban mindenki jól ismeri Szlovákiában és Magyarországon is, ezért úgy döntött, megválik családnevétől, és volt férje vezetéknevét veszi fel. Lányai ugyanis ugyanezt a nevet viselik. A lap azt is írja, az asszony nevében csak egy „R” betű emlékeztet arra, melyik családból is származik.

A Rezeš család hírnevét és vagyonát a Mečiar-kormányzás idején szerezte: Eva apja a Kassa Vasmű privatizációjából szerzett tetemes összeget, halálával ez a vagyon két gyermekére szállt.

Eva Rezešová 2012-ben ittasan ült a volán mögé, és az M3-as autópályán 165 kilométeres sebességgel balesetet okozott. A balesetet elszenvedő Fiat Puntóban négyen utaztak, mind szörnyethaltak. A bíróság kilenc évre ítélte, jó magaviselet miatt tavaly szabadult. Gépjárművet 2026-ig nem vezethet.