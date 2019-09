A politikusfeleségek Mészáros Lőrince most a teniszben próbálkozik

Sarka Kata párjával együtt szállt be a városmajori teniszközpontot üzemeltetető cégbe Rogán Antal propagandaminiszter felesége. Rogán-Gaál Cecília a Budai Tenisz Centrumot bérlő és üzemeltető Excellent Game Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lett a felügyelőbizottság tagja, ugyanitt Bessenyei István (Sarka Kata párja) a Kft. többségi tulajdonosa. A 24.hu cikke azt is kiemeli, a felügyelő bizottságban a miniszter felesége mellett ott ül az olimpiai bajnok Risztov Éva is.

Bessenyei érdekelt a NER egyik kedvenc őrző-védő cégében, a Valton-Sec Kft.-ben is, egyúttal az ő hegyvidéki luxusvilláját bérli Cecília asszony, ahol propagandaminiszter férjével tengeti élete napjait.

Sarka Katáék szomszédjában bérelnek hatalmas házat Rogánék A 444 írja, hogy a Rogán-házaspár már nem a Pasa Parkban, hanem a 12. kerületi Felhő utcában él. Az ingatlan azé a Bessenyei Istváné, aki a Valton kisebbségi tulajdonosa. Ezt az őrző-védő céget foglalkoztatják a legtöbb állami rendezvényen. Az ingatlant a Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza szerint Rogán-Gaál Cecília bérli.

Rogán felesége és Sarka üzleti kapcsolata nem új keletű. Van közös fitneszcégük, kommunikációs cégük, valamint a szépségversenyek állami cégek révén történő támogatásából is csurran-cseppen a magánkasszába.