A Telekom kifogásolja, hogy a ferencvárosi ellenzéki jelölt a magentát használja a kampányanyagain

A Telekom kedden levélben kifogásolta, hogy Baranyi Krisztina, a IX. kerület ellenzéki polgármesterjelöltje a magenta színt használja a kampányanyagain – írja az Index.

Kutas István, a távközlési vállalat kommunikációs igazgatójának levelét nyilvánosan osztotta meg a Facebook-oldalán Baranyi Krisztina:

„Tisztelt Hölgyem!

A Magyar Telekomtól keresem a következő ügyben:

Mi a Telekomnál szeretjük a magenta színt, ezzel különböztetjük meg magunkat a versenytársainktól. Van magenta pólónk, cipőnk és minden reklámunk és boltunk magentában úszik. Örülünk, hogy Önnek is tetszik ez a szín, de szerintünk sok kedves ügyfelünk számára megtévesztő lehet, ha Ön is ezt használja a hirdetéseiben. Tudjuk, hogy markáns és jó szín, de kérjük váltson egy másik árnyalatra.

Köszönettel,

Kutas István

vállalati kommunikációs igazgató”

Baranyi Krisztina válaszolt is a Telekom megkeresésére:

„Én is szeretem a magenta színt.

Ezzel különböztetem meg magam a politikai versenytársaimtól.

Van magenta cipőm, dzsekim, zászlóm, matricám, és minden kampányanyagom magentában úszik.

Örülök, hogy a Telekomnak is tetszik ez a szín, és velem együtt azt gondolja, hogy ez a markáns és jó szín alkalmas a figyelemfelkeltésre.

Sok kedves választó számára megtévesztő lehetne, hogy a Magyar Telekom is ugyanazt a színt használja, amit én, ha indulna a választáson.

Mivel azonban a Magyar Telekom nem indul a választáson, én nem kérem őket, hogy váltsanak másik színre, cserébe ígérem, hogy nem fogok internet-előfizetést és telefonokat árulni.”

Az Index emlékeztet rá, hogy a cég anyavállalata, a Deutche Telekom egyébként évekkel ezelőtt levédette a magenta színt az amerikai szabadalmi hivatalnál, de a tiltás csak a konkurens telefontársaságok hirdetéseire vonatkozik.