Publicus: Tarlós 49, Karácsony 47, Puzsér 4, Berki 0 százalék

A Népszava közölte a Publicus friss kutatását, ami felmérte a főpolgármester-jelöltek támogatottságát is, a biztos szavazók között a következőképpen alakulnak a százalékok:

Tarlós István 49 %

Karácsony Gergely 47 %

Puzsér Róbert 4 %

Berki Krisztiáné 0 %

A Publicus felméréséből az is kiderül, hogy a budapestiek 43 százaléka szerint romlott Tarlós István megítélése a Tordai Bencével szembeni megafonos akciója után. Kutatásnál arra is rákérdeztek, hogy belefér-e egy Tarlós-Tordai vitához hasonló esemény, 73 százalék szerint nem. Erről a Fidesz szimpatizánsainak az 52 százaléka is így vélekedett.

A Népszava megjegyezte: a felmérés a Karácsony Gergely mondatait titokban rögzítő hanganyag nyilvánosságra kerülése előtt készült.