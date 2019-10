Kubatov Gábor nem fogadta meg Orbán tanácsát

Bár az ország, de különösen Győr közéletét fenekestül felforgató szextett és luxusnak látszó jachtolás az unalmasan csordogáló önkormányzati kampányt is alaposan felrázta, ám a minap a Lázár János - Kubatov Gábor váltónak is sikerült a surranópályán meglepetést okoznia.



A Fidesz pártigazgatóját a Szegedma.hu szólaltatta meg, akit Lázár János egy korábbi rádiós interjújáról kérdeztek. Lázár az adásban alaposan megdicsérte Botka Lászlót: szerinte a szegedi polgármester okosan politizál, sőt, egy nagyobb várost csak így lehet vezetni. Ehhez még azt is hozzátette, hogy Botka László soha nem akarta Orbán Viktort lámpavasra küldeni, vagy a Fidesz vezetőit lecsukatni.



Kubatov a Szegedma.hu-nak nem is igazán fogta vissza magát a válaszában:

"Nézze, azt gondolom, hogy Lázár János egy kiváló stratéga, védi a városát, ahol él. Így aztán az érdeke az, hogy egy alkalmatlan városvezető kerüljön Szeged élére és Botka László pontosan ilyen. Ha Szegedet egy erős, kormánypárti polgármester irányítja, akkor Hódmezővásárhely vezető szerepe megkérdőjeleződik. A fejlesztési forrásokból is jóval kevesebb jut majd Hódmezővásárhelynek"

Bár kétségtelen tény, hogy a Fidesz egyik legfontosabb vezetőjének szavai kevésbé érdekesek, mint egy közszereplőnek látszó csupasz fenék, mégis sokkal fontosabbak annál: a rendszer lényegét bizonyítják.



Azt eddig is tudtuk, hogy a fejlesztési források elosztása kiváló zsarolási lehetőség, ám ezt eddig főleg a gondosan megszervezett lakossági fórumokon vagy a bérkommentelőkön keresztül igyekeztek terjeszteni a közösségi médiában. Kubatov szavai ugyanakkor nem csak egyértelműek és nyíltak, de a célközönség is kibővült: a településükért aggódó választópolgárok mellett immáron Lázár Jánossal, vagyis egy jelenleg visszaszorított, mégis befolyásos, jelentős szereplővel.



Persze a két politikus eddig sem számított országos cimborának, de a nyílt üzengetés meglehetősen szokatlan a fegyelmezett Fidesz táboron belül, ennél viszont fontosabb tanulság, hogy Kubatov Gábor mondatai bizonyítják, hogy az egyértelműen alaptörvény-ellenes és roppant cinikus eljárás működik a választás során.



Ugyanakkor mielőtt bárki úgy gondolná, hogy Kubatov Gábor meggondolatlanul kotyogott volna, tudni kell, hogy a Szegedma.hu főszerkesztője az a Kapitány Gergő, aki korábban dolgozott a Dunántúli Naplónál és a Hír TV-nél, emellett Páva Zsolt pécsi polgármester kampánytanácsadója is volt, a lapot kiadó Napfénymédia és Marketing Kft. pedig tavaly óta a központi fideszes médiaalapítvány alá tartozik (a szegedi politikáról a 444.hu készített egy alapos riportot). A Szegedma.hu tehát egyértelműen a szegedi Fidesz, és a városba leküldött Kubatov Gábor stábjának irányítása alatt áll, vagyis a pártigazgatót nem véletlenül sikerült "elcsípniük egy villáminterjúra."



A meglehetően leharcolt szegedi Fideszt gatyába rázó Kubatov és stábja persze Lázár érdekeit sérti, ezt jelzi, hogy az utóbbi emberének tartott Szabó Bálintot parkolópályára tették. Szabó végül mégis elindult függetlenként, ami leginkább a Fidesz és Kubatov Gábor jelöltjét, Nemesi Pált érinti kellemetlenül.

A két politikus csörtéjének talán legfontosabb tanulsága, hogy véget ért a végtelen pénz időszaka, a fejlesztési források ért harcolni kell, ami felerősíti a fideszes politikusok érdekellentéteit.

Ennek fényében érdemes megemlékezni Orbán Viktor Fidesz kongresszuson elmondott szavaira:

"Ne mondj rosszat a fideszes társadról! Ezt majd még gyakorolni kell!"

Úgy tűnik, igaza volt.