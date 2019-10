Ezért fizetsz annyit a boltban, ezért megy a fizetésed fele az államnak - itt van Jakab Péter harmadik vlogja 

Mindenki számára érthetően mutatja be harmadik vlogjában Jakab Péter, hogy hogyan lopnak meg minden magyart az Orbán Viktor által kiépített korrupciós gépezet működtetői. A Jobbik frakcióvezetője az oligarchákról, azaz Orbán Viktor gyorsan gazdagodó rokonaitól és barátaitól kezdve, egészen a helyi kiskirályokig mutatja be a rendszer működését.

Alapvetően nem is beszéltem volna erről a témáról, ha a közmédia tenné a dolgát és beszámolna a korrupcióról. Az emberek úgy tűnik, hogy hozzászoktak már a repkedő milliárdokhoz, viszont nagyon fontos őket arra emlékeztetni, hogy ezeket a milliárdokat az ő zsebükből húzzák ki.

- így indokolta Jakab Péter az Alfahír megkeresésére, hogy miért épp a korrupcióval foglalkozik a harmadik részben.

Egy átlagember számára felfoghatatlanul nagy pénzekről van szó, amikor a kormányközeli oligarchák vagyonáról beszélnek, de Jakab Péter vlogjában világosan bemutatja, hogy mire is lenne elég az a pénz, amit a miniszterelnök és környezete kivett a közösből. A Jobbik frakcióvezetője példaképp Orbán vejét és barátját/strómanját hozza, ugyanis a képviselő szerint

ezek azok a személyek, akik következmények nélkül rátehetik a kezüket a közös kasszára, ők azok, akik az arcai ennek a rendszernek.

Mészáros Lőrinc vagyonából például több mint félezer SMA-ban, magyar nevén gerinc eredetű izomsorvadásban szenvedő kisgyermeket lehetne megmenteni. Igen, ez az a genetikai betegség, amelyet véglegesen csak a világ legdrágább kezelése szüntet meg, és erre a génterápiára gyűjtöttek a közelmúltban 700 millió forintot a magyar internetezők egy Zente nevű kisfiúnak. A gyűjtésbe egyébként a Mészáros-család is beszállt 100 millió forinttal.

Jakab Péter Tiborcz Istvánnal kapcsolatban arról is beszélt, hogy ha az Orbán-rendszerben valaki jó helyre házasodik, akkor még az is belefér, hogy elvehet annyit a közösből,

mint amennyit az Országos Mentőszolgálat működésére egy teljes éven keresztül szán a kormány.

A számok is ezt mutatják, hiszen a 33 éves Tiborcznak a legutóbbi becslések szerint nagyjából akkora a vagyona, mint amennyi a mentősökre bérestül, működési költségestül együtt jut egy évben.

Arra is felhívja a figyelmet a politikus, hogy nemcsak hozzájuk hasonló nagyhalak élősködnek a magyaroknak járó állami és uniós pénzeken, hanem a helyi oligarchák, akiknek az a feladatuk, hogy a Fidesz érdekét települési szinten is képviseljék a lakossággal szemben. A Jobbik frakcióvezetője a kiskirályokkal kapcsolatban a korrupció egyik lehetséges módszerére is rávilágít.

Nemcsak Rogánokról kell beszélni, mert az a hozzáállás előbb-utóbb leszivárog a rendszer alsó szintjére és a helyi földesurak is ugyan mohósággal teszik rá a kezüket a közösre.

Jakab Péter szerint a videóban is bemutatott trükközésekkel gyakorlatilag az emberek konyhapénzét lopják el ennek a rendszernek a működtetői. Az, hogy milyen példával szemlélteti a fideszes mohóságot a Jobbik frakcióvezetője és milyen megoldást javasol ennek felszámolására a Jobbik, a vlog harmadik részéből: