"A ló néz, a csikó lát, felszívnék egy csík kólát" - Borkai hölgyvendégének vallomása

A Borkai Zsolt pünkösdi orgiájáról készült felvételeken szereplő egyik fiatal lány megrendítő őszintéséggel vall a kokainhoz való viszonyáról.

A rövid kis videót a TikTok közösségi oldalra tett fel K. Csenge. A győri polgármestert a yahctos szexpartyról készült felvételeket nyilvánosságra hozó blogon több bűncselekménnyel, többek közt korrupcióval és kokainfogyasztással is megvádolják - ezekre nézve azonban konkrét bizonyítékokat még nem közöltek.

Az eset külön pikantériája, hogy K. Lili testvérével 2017-ben 3 millió forintos európai uniós támogatást kapott egy székesfehérvári menyasszonyiruha-kölcsönző megnyitására. Az EU-s program logója ott figyelt a cég honlapján is, amelyet azóta elérhetetlenné tettek.

A testvérpár sikertörténetként bemutatva 2018 elején a fideszes propagandagyárként működő TV2 portfóliójába tartozó FEM3 "fejlesztéspolitikai magazinjában" is szerepelt.

A TikTokra egyébként feltöltöttek egy olyan videót is, amelyen mindketten láthatóak a háttérből ítélve valószínűleg ugyanazon a hajón, amelyen a 2018 májusi orgia is zajlott. A Facebookra is mindketten töltöttek fel olyan - azóta nyilvánosan már nem elérhető - fotókat, amelyek jó eséllyel ugyanazon a yachton készülnek.