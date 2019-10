Hiába a fenyegetések, az ördög ügyvédje újabb nevekkel állt elő

Folytatódik Borkai Zsolt körének bemutatása a fideszes politikusról kompromittáló képeket, videókat és sztorikat bemutató blog - igaz, konkrét bizonyítékokkal nem állt elő. A titokzatos szerző a mai napra újabb meglepetést ígért, ám jelezte azt is, hogy konkrét fenyegetéseket is kapott már.

Válasz Online: Borkai fia havi egymilliót kapott a semmiért A 24 éves Borkai Ádám 2015 végétől havi egymillió forintnyi fizetést kap - írja a Válasz Online. Egy olyan céget irányít, amelynek 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban sem volt bevétele. A lap szerint ez arra utal, hogy a tulajdonos csak azért pénzelte a társaságot, hogy legyen miből fizetni Borkai Zsolt fiának.

A blogon most nem fiatal prostituáltakkal szexelő középkorú kereszténydemokrata családapákat láthatunk, hanem a "győri polip" néhány vezetőjét mutatják be.

Például azt írja, hogy a fideszes Borkai ügyvéd jobb kezének, a jachtos videón is szereplő Rákosfalvy Zoltánnak is van repülős jogsija, de letiltotta azt, így nem lehet követni a a gépét flightradaron. Állítólag Borkainak is van egy gépe, amit szintén titkolnak a nyilvánosság előtt.

A blog összeszedte azokat a győri vezető gazdasági és politikai figurákat, akik - állítása szerint - segítették a milliárdos pénzszivattyút, illetve részt vettek Borkaiék háromhetes Maldív-szigeteki turnéján.

Szexuális kényszerítés miatt is feljelenti Borkai Zsoltot a Jobbik Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője keddi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségnél feljelenti a botrányba keveredett fideszes győri polgármestert, Borkai Zsoltot. A Borkai Zsolt jachtos kalandjairól szivárogtató blog új bejegyzéssel bővült, amelyből kiderül, hogy a kezelője egy ügyvéd.

Mivel a nevek mellé bizonyítékokat nem rakott a szivárogtató, így a jogszabályoknak megfelelően mi sem írjuk le azokat ebben a cikkünkben.