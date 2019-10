Miért nem akarta elfogadni a magyar diplomácia a törököket figyelmeztető uniós nyilatkozatot?

- Gyöngyösi Márton szerint pontosan ilyen a Szijjártó-féle magyar diplomácia, a Jobbik EP-képviselője ezt annak kapcsán posztolta, hogy a Törökországot az északkelet-szíriai támadás veszélyes következményeire figyelmeztető nyilatkozatot széttrollkodta a magyar fél.

A másik 27 uniós tagállam elfogadta a deklarációt, Szijjártóék viszont bonyolították a helyzetet: először az időt húzták, végül a dokumentum nem is a komplett Európai Unió, hanem a szövetség külügyi főképviselőjének aláírásával került nyilvánosságra. Eközben Várhelyi Olivér, az EU melletti magyar állandó képviselet vezetője, Orbán Viktorék biztosjelöltje fake newsnak nevezte azokat az információkat, melyek szerint a magyar diplomácia vétózott.

- teszi fel a kérdést Gyöngyösi, megemlítve, hogy ha kell, akkor Benjamin Netanjahu, ha kell Recep Tayyip Erdoğan, vagy esetleg az oroszok érdekében jár el a magyar kormány.

Az EP-képviselő ezután azt fejtegeti, hogy milyen magyar érdekek motiválhatják Orbánékat ebben a kérdésben:

Igaz, a tegnapi török ügyben lehet magyar kormányérdek is. Ha ugyanis Szíriából ismét elindul a menekültáradat, esetleg a kurdok börtöneiből pár volt ISIS-harcos is kereket old a káoszban, akkor ismét lehet majd migránsozni. Valószínűleg ez lehetett a mozgatórugója a tavalyi EU-Afrika csúcson elfogadandó egyezmény megvétózásának is. Kicsit csodálkoztak Európában, hogy a magyar kormány éppen a migrációt megállítani próbáló megegyezést trollkodta meg. Lehet, hogy nyugaton még nem tudják, hogy a kommunikáció a Fidesznek sokkal fontosabb, mint a problémák megoldása. Ha nincs migráns, mivel fognak riogatni?