Az órán gyalázta a független jelöltet és buzdított a fideszes polgármester melletti szavazásra Pusztaszabolcson egy tanár

A fideszes polgármester melletti kiállásra buzdított, illetve a független polgármesterjelöltet gyalázta egy tanár a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában – jelezte több olvasónk is, akik, tartva a városvezetés bosszújától, nevük elhallgatását kérték.

A pedagógus egy hetedikes osztály tanóráján fejtette ki véleményét a vasárnapi választásokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy ő a város jelenlegi fideszes vezetőjét, Csányi Kálmánt támogatja, már csak azért is, mert ellenfele, Simonné Zsuffa Erzsébet független polgármester-jelölt

„hazug és alkalmatlan.”

Nem ez az első eset, hogy a szóban forgó tanár a hivatását felhasználva biztosít kampánylehetőséget a polgármesternek. Csányi Facebook oldalának tanúsága szerint a szeptember 20-i autómentes napon, amikor az iskola diákjai körbebiciklizték a várost

„az az ötlete támadt, hogy a gyerekek közé meginvitálják a szülőket, civil szervezetek tagjait és a polgármestert is.”

Az Alfahírhez forduló szülők elmondták, hogy a diákok előtt hasonló szellemben nyilatkozott több alkalommal Tüke László igazgató-helyettes is, aki egyébként Pusztaszabolcs alpolgármestere. Ő egyébként az év elején azzal verekedte be magát (szó szerint) az országos médiába, hogy a naplóval ütött meg egy ötödikes (!) diákot, amiért a tanfelügyelet írásbeli figyelmeztetésben is részesítette.

Az intézmény vezetése felé jelezték: felháborítónak tartják, hogy az iskola falai között, különösen a tanári katedráról folytatnak kampányt.

Megkerestük Gódi Katalin iskolaigazgatót, aki elmondta: csak a tankerület engedélyével nyilatkozhat a sajtónak, így nem tud nekünk felvilágosítást adni az ügyben.

Más forrásból úgy azonban tudjuk, az óráján kampányoló tanárt az intézményvezető elmarasztalta és írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

Simonné Zsuffa Erzsébet az Alfahírnek elmondta: az iskolában folyó kampányolásról nem kívánt nyilatkozni,