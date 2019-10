"Ha az emberek minőségi egészségügyi intézménybe járhatnak végre, akkor majd jöhetnek más beruházások is"

Berettyóújfaluban az eddigi polgármester kihívója az egészségügyben dolgozó Zákány Zsolt lesz. A város Hajdú-Bihar megye azon részén van, amely az ország egyik legelmaradottabb térsége. A várost érintő problémákról is beszélgettünk a helyi ellenzéki összefogás jelöltjével, Keresztesy Gergővel.

Mit jelent ön számára Berettyóújfalu és miért döntött úgy, hogy itt szeretne elindulni október 13-án?

A tavalyi országgyűlési választáson ebben a választókerületben indultam és akkor ismertem meg jobban a várost, ami a szívemhez nőtt. Ekkor döntöttem úgy, hogy Debrecenből áthelyezem a székhelyem ide és itt folytatom a közéleti tevékenységemet. Szeretnék érdemi ifjúságpolitikát hozni a testületbe és mindent megtenni annak érdekében, hogy a városban tudjuk tartani a fiatalokat, ezáltal boldoggá téve a szülőket, nagyszűlőket is.

Mi a véleménye a város ellenzéki polgármester-jelöltjéről, Zákány Zsoltról? Milyen embert ismert meg személyében?

Szerencsére a városban sikerült találnia az ellenzéknek egy kiváló polgármesterjelöltet Dr. Zákány Zsolt személyében. Szülész-nőgyógyászként rendkívül tapasztalt szakemberrel van szó, akit rengetegen ismernek és szeretnek a városban. Nyilvánvalóan ő korábban az orvosi pályában látta azt a lehetőséget, hogy tenni tud az emberekért. Aztán tavaly, amikor pusztán szakemberként ellenezte a 10 milliárdos börtönkórház ötletét, akkor helyben ellehetetlenítették. Ezután a politikában találta meg azt az eszközt, ahol ismét a közösségért tud tenni és cselekedni. Szeretné, ha végre egy olyan városvezetése lenne a településnek, ahol nem az emberek feje fölött hoznak döntéseket, hanem az emberekkel együtt. Nem volt kérdés, hogy mi őt fogjuk támogatni és én a magam részéről teljesen tudok azonosulni azzal a szemlélettel, amit ő képvisel.

Mint te magad is említetted, Zákány Zsolt elég sok tapasztalattal rendelkezik a hazai egészségügy állapotáról, amely országos szinten sem túl kiemelkedő. Korábban Berettyóújfalu azzal került be az országos médiába, hogy a helyi egészségügyi intézményben patkányok szaladgáltak a folyosón. Milyen állapotban van a helyi kórház?

Sajnos itt sem jobb a helyzet. Maguk a betegek panaszkodnak gyakran a helyi állapotok miatt. Itt nem arról van szó, hogy az ellenzék hasraütésszerűen aggodalmaskodik az egészségügy állapota miatt. Ezek a problémák egész egyszerűen makacs kész tények. Úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi ágazat haldoklóban van, és ezalatt azt értem, hogy elképesztő munkaerőhiány van az alacsony fizetések és az intézmény alulfinanszírozottsága miatt.

Ezzel szemben szerencsére azt látni, hogy a helyi intézményben dolgozó orvosok és ápolók, mindezen feltételek ellenére, lelkiismeretesen végzik a munkájukat.

Mi azt szeretnénk, ha a helyzet javulna.

Miért tiltakozott az ellenzék a városba tervezett börtönkórház miatt?

Egész egyszerűen azért, mert a jelenlegi városi kórház rossz állapotban van. És mi feltettük a kérdést, hogy mi a fontosabb: az, hogy 10 milliárdot áldozunk egy börtönkórházra, vagy az, hogy 10 milliárd forintot fordítsunk a helyi kórház fejlesztésére és felújítására. Nekünk az utóbbi a fontosabb.

Ha a város és a környéken élő emberek megfelelő minőségű egészségügyi intézménybe járhatnak végre, akkor majd beszélhetünk más beruházásokról is.

Szóba került Debrecen, ahol hamarosan a BMW gyárat fog alapítani. Ez milyen hatással lehet a városra? Több helyen is amiatt aggódnak, hogy az országos gyakorlathoz híven, a bérek alacsonyan tartása miatt, külföldi vendégmunkásokkal fogják elárasztani a gyárat. Hajdúböszörményben például munkásszálló is épül, ahol a polgármester maga is elismerte, hogy ukránokra is lehet majd számítani.

Én azt gondolom, hogy fennáll annak a veszélye, hogy külföldi vendégmunkások hada lepheti el a környéki városokat. Az utóbbi 2-3 évben több helyről is kaptunk olyan információkat, adatokat, hogy már dolgoznak ukrán vendégmunkások is. A BMW esetében úgy tudni, hogy több más országban is hirdettek meg állásokat a debreceni gyárba. Nyilvánvalóan értjük a szándékot: azzal, hogy idejön a BMW még nem lesz garancia arra, hogy versenyképes fizetések lesznek. Ugyanis az olcsó külföldi munkaerő az továbbra is csábító a multiknak. Még nem tudjuk milyen hatással lehet ez a környékre.

Magyarországon az elmúlt években egyre több problémát okoz az elvándorlás. Mennyire érinti ezt a várost az, hogy a fiatalok elhagyják? Mit lehetne tenni ez ellen helyi szinten?

Bihar térsége Európai Uniós szinten is az egyik legelmaradottabb környék. Sajnos óriási mértékben érinti ezt a körzetet az elvándorlás: kevés a munkalehetőség, alacsonyak a bérek, vagy nincs megfelelő infrastruktúra. A lakhatási problémákra nekünk van egy olyan programunk, hogy szeretnénk felvásárolni az üresen álló lakásokat és ezeket a lakásokat felújítanánk, majd fiatalok, illetve rászoruló családok számára bérlakásként kiadnánk. Szeretnénk helyi vállalkozókat támogatva, több munkalehetőséget teremteni. Nekünk a két nagy központ (Debrecen és Nagyvárad) között nem feltétlenül kell összeszerelő városnak lennünk. Úgy vélem, érdemes lenne támogatni a helyi mezőgazdaságot és az erre épülő ipart is.

Ön szerint melyek a legsürgetőbb teendők a városban?

Elsőként az utakat és az úthálózatot kell fejleszteni. A város nagy lemaradásban van, akár a környező kisebb településekhez képest is az aszfaltozott utak százalékos arányát tekintve. Meg kell vizsgálni a költségvetést és a pályázati forrásokat is azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeink lesznek a jövőben.

„Ez nem 5-10 éves, hanem már több évtizedes probléma.”

Ezen felül foglalkozni kell a lakhatási problémákkal mihamarabb. A családokat és a fiatalokat támogatni kell lakáshoz jutással és munkalehetőséggel annak érdekében, hogy itt képzeljék el az iskola után is a jövőjüket. Továbbá több szórakozási, illetve kikapcsolódási lehetőséget kell nyújtani a városban élőknek. Ami mellett pedig semmiképpen sem mehetünk el szó nélkül és még pénz, sem kell hozzá, az nem más, mint a település felszabadítása.

Ez alatt mit ért?

Azt értem, hogy itt végre fellélegezzenek az emberek. Végre elmondhassák a véleményüket. Szeretnénk végre bevonni őket a város döntéshozatalába. Fontos programpontunk az, hogy a város költségvetésének egy bizonyos százaléka arra lesz elkülönítve, hogy az itt élő emberek dönthessenek arról, hogy mire költsük. Ezt elektronikus szavazás formájában tennénk elérhetővé.

A kormány gyakran támadja az ellenzéket az összefogás miatt. Ön szerint a választók számára mennyire lesz szimpatikus az ellenzéki összefogás? Ön mivel győzné meg a kétkedő választópolgárokat?

Ha lehet, hadd intézzem a Jobbik frakcióvezetőjének, Jakab Péternek szavait: Amikor én elindulok egy választókerületben és házról-házra csengetek, akkor én se kérdezem meg soha senkitől, hogy jobb -vagy baloldali az illető.

Ezt ilyenkor félre kell tudni tenni. Én azt gondolom, hogy jóval nagyobb problémák vannak ebben az országban annál, minthogy azon vitatkozzunk, hogy ki melyik oldallal szimpatizál.

Szerintem Berettyóújfalu esete országosan példaértékű lehet az ellenzéki pártok számára. Hiszen a DK-t leszámítva, minden párt félretette a saját érdekét. Ez azt gondolom, hogy mindennél fontosabb.

És akkor mi a helyzet a DK-val? Miért nem voltak képesek támogatni az „összellenzéket”, hiszen ezzel tulajdonképpen a kormánypárti jelölteknek segítenek.

A helyi Demokratikus Koalíció elnöke tulajdonképpen a saját tagságát is átverte és megvezette. Ugyanis teljesen mást kommunikált az ellenzéki tárgyalásokon a helyi DK-s tagságnak, mint amiről szó volt az egyeztetéseken. Ennek az embernek nincs más célja, csak az, hogy a töredékszavazatoknak köszönhetően a kompenzációs lista első helyén bekerüljön a képviselő-testületbe.

Őt valószínűleg nem érdekli, hogy a Fidesz vagy az ellenzék fog-e nyerni a városban.

Ő olyan ember, aki befolyással való üzérkedés miatt, korábban már volt elítélve. Mi pedig egy ilyen embert nem tudunk nyugodt szívvel a közpénzek közelébe engedni, így elfogadhatatlan számunkra, hogy vele közösséget vállaljunk. Én minden jóérzésű DK szavazót arra kérnék, hogy szavazzon Zákány Zsoltra, és a valódi ellenzéki összefogás jelöltjeire.

A Jobbik IT elnökeként, mit gondol arról, hogy az ifjúsági szervezet részéről rengetegen részt vesznek polgármester -vagy képviselőjelöltként az önkormányzati választáson? Elindult egy generációváltás a Jobbikban?

Egy ifjúsági szervezet elnökeként, nyilvánvalóan rendkívül büszke vagyok erre a közösségre. Öröm látni, hogy nemcsak ennyi fiatal van a közösségünkben, de aktívan részt is kívánnak venni a közéletben. Az elmúlt 30 évben érdemi ifjúságpolitika egyetlen kormányzat alatt sem volt. Komoly változást hozhat az, ha a helyi testületekben, települési szinten a fiatalok is lehetőséget kapnak abban, hogy a döntéshozatalba beleszóljanak. A jelenlegi politikai helyzet még inkább megköveteli, hogy az ifjúság is érdemben beleszólhasson a folyamatokba.