Közveszélyes biciklirablót fogtak Salgótarjánban

Súlyos testi sértés és súlyos testi sértés kísérlete miatt fogtak el a rendőrök a 31 éves férfit Salgótarjánban. B. Richárd szerdán egy kerékpárt lopott volna el, de a tulaj rajtakapta. A férfi ekkor ütlegelni kezdte, a sértett ezért felajánlotta, hogy fizet neki, csak fejezze be és ne vigye el a bringát. B. Richárd abba is hagyta a bántalmazást, de nem sokkal később a bringát is elvette és a pénzt is magával vitte.

B. Richárd másnap reggel folytatta ámokfutását a városban, egy buszmegállóban ütött meg minden előzmény nélkül egy ott várakozó férfit.

A rendőrök elfogták a férfit, aki előzetesben várhatja meg az ítéletet.