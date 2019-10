„Nem hagyjuk, hogy a bulinegyed beszivárogjon a Belvárosba” - már a Jobbik szlogenével kampányol a Fidesz

A Borkai-ügy egyik következménye lehet, hogy a fővárosi billegő körzetekben a Fidesz váratlanul szorult helyzetbe került, ezért sem véletlen, hogy a kormányzati kutatóintézetek az elmúlt héten újra felmérték a budapesti választási hangulatot.

Ennek kapcsán interjút készített a kormányzati sajtóbirodalomhoz tartozó Magyar Hírlap Szentgyörgyvölgyi Péterrel, az V. kerület fideszes polgármesterével, aki többek között arról is beszélt, hogy nem hagyják, hogy bulinegyeddé váljon a szűkebb belváros, sőt, még az interjú címéül is ezt adták.

"Akárhogy is nézzük, a bulinegyed a kiskörútnál véget ér, tehát ez a kérdés a VI. és a VII. kerület szerencséje vagy problémája, ezt nekik kell eldönteniük. A hatása idáig nem ér el, főleg, mert rendeletben is szigorítottuk a közterületi alkoholfogyasztást, este tíz óra után nem lehet a kerületben szeszt vásárolni a boltokban. Fontos az is, hogy a Belvárosban a légkör is más, a bulinegyed ide nem szivárgott be, és nem is hagyjuk, hogy így legyen"