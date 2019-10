Egyedül a fideszes képviselőjelölt cége temethet Dunaújvárosban, egekbe szöktek az árak

150 ezer forinttal nőtt Dunaújvárosban nyár óta a temetkezés, mióta egy fideszes önkormányzati képviselő-jelölt cége kapta meg a kegyeleti szolgáltatások monopóliumát – írja az Index.

A portál figyemét egy olvasójuk hívta fel a jelenségre, amelynek valódiságát több, névtelenséget kérő helyi forrásuk is igazolta.

Korábban 250-300 ezer forintért is lehetett urnás temetést rendelni, ma ennek költségei már 400-450 ezer forintra rúgnak

– derül ki a cikkből.

Dunaújvárosban korábban három temetkezési vállalkozás közül lehetett választani, egy júniusban elfogadott önkormányzati rendelet értelmében azonban ma már csak a Dunaújvárosi Kegyelet Kft-hez fordulhatnak a város lakói. A kapitalizmus vastörvényei szerint aztán a versenytársak kiszorítása magával hozta a pofátlan áremelést is.

"Egy hamvasztásos temetésnél eddig 40 ezer forint volt nálunk a munkadíj és 42 ezer forintot fizettünk az üzemeltetőnek. Mióta kizárólagos joga van a Kegyelet Kft.-nek, 202 ezret kérnek ugyanezért" – mondta el az Indexnek az Annamatia-Kegyelet tulajdonosa, Turcsán József.

A kormánypárti városvezetés nagylelkűsége aligha véletlen.

A monopolhelyzetbe hozott vállalkozás társtulajdonosa és ügyvezetője, Palkovics Katalin a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul a 9-es körzetben az önkormányzati választásokon.

A dunaújvárosi városvezetés még egy „aprósággal” kedveskedett a cégének. 2012 óta az ő feladatuk a temető üzemeltetése. Ezt azonban azzal a feltétellel kapták meg, hogy a sírhelyekért, a sírásásért, illetve a ravatalozó bérléséért kapott jelentős összegekből számos fejlesztést megvalósítanak. Júniusban azonban a 2022-ig érvényes szerződést „közös megegyezéssel” felbontották. A Dunaújvárosi Kegyelet Kft-nek ezért ugyan 5 millió forint kötbért kellett fizetnie, azonban

az 50-70 millió forint értékű fejlesztéseket – melyekből a mai napig semmi sem valósult meg – teljesen elengedték.

A temető működtetésére szeptemberben közbeszerzést írtak ki, ám ezt olyan mívesen rakták össze, hogy a városban egyedül Palkovics cége felel meg neki. Az Index úgy tudja, arra a balesetre is van kész terv, ha a kiváltságos helyzetben levő vállalkozás tulajdonosát véletlenül be is választják a képviselő-testületbe. Ebben az esetben persze összeférhetetlenség miatt ő nem pályázhatna az üzemeltetésre, ám egy fővárosi temetkezési vállalkozó ismerőse már ugrásra készen áll, hogy a helyébe lépjen.