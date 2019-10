Bejött az MSZP-s trükk: maradhat Orosháza Simonka György kezében

Az Indexen megjelent NVI adatok szerint 94,59 százalékos feldolgozottságnál az állás

Dávid Zoltán 42,83

Szabó Ervin 41,14

Fetser János 16,03.

Korábban írtuk:

Bár a valasztasok.hu nem működik, de 51,35 százalékos feldolgozottság mellett az ellenzék (kivéve MSZP) által jelölt Szabó Ervin vezet Orosházán:

Szabó Ervin 43,03 százalék, Dávid Zoltán 40,52 százalék, Fetser János 16,45 százalék.

Frissítés: most a valasztas.hu-n most 48,38 százalékos feldolgozottságot mutat, és most a fideszes Dávid Zoltán vezet (3.344 szavazat, 42,78%), második Szabó Ervin (3.217, 41,15%), míg az MSZP-s Fetser János elvitt eddig 1.256 szavazatot (16,07%).