A világsajtóban is tarolt a Fidesznek bevitt gyomros

A világ számos vezető lapja beszámolt a fideszes főpolgármester legyőzéséről – szemlézi a 444 –, a legtöbben az AFP vagy a Reuters tudósítását vették át. Ezekben Karácsony Gergely azt nyilatkozza, hogy a fővárost a huszadikból a huszonegyedik századba fogják átvinni, és Budapest zöld és szabad város lesz, mely visszakerül Európába.

Simon Zoltán, a Bloomberg tudósítója azt írta, Orbán Viktor számára a vasárnapi vereség volt az elmúlt évtized legnagyobb választási csalódása. Hozzáteszi, hiába a civil társadalom elleni fellépés, illetve a nemzeti média fölötti szinte teljes kontroll, a magyarok egy jelentős része ellenzi Orbán uralmát. Ugyanakkor azt is megemlíti, ettől ez a hatalom még stabil maradt a választások után is. Simon külön kitér a szex- és korrupciós botrányba keveredett Borkaira is, hangsúlyozva: Orbán rokonai, tanácsadói és szövetségesei a politikai és üzleti életből elég fényűző életet élnek.

A Politico szintén Orbán elmúlt évtizedének legnagyobb vereségeként értékeli az önkormányzati választásokat. A lap cikke az ellenzéki összefogás sikerességét emeli ki.

A Financial Times ugyancsak Orbán vereségének nevezi a vasárnapi voksolás eredményét. Külön kiemeli, hogy a kormányzó párt vérvesztesége a gazdasági növekedés ellenére történt meg. A gazdasági lap ír arról is, hogy a választásokon az ellenzék 10 nagyvárosban és 13 budapesti kerületben is felhatalmazást kapott az irányításra. Úgy vélik, veszélyes lenne az Alaptörvényben visszanyesni az önkormányzatok hatáskörét, mert az még jobban a Fidesz ellen hangolná a fővárosiakat.