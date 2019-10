Kikapott Nagykálló elhíresült polgármestere is

Juhász Zoltán a szavazatok 40 százalékát szerezte csak meg, míg független kihívója, Horváth Tibor 45 százalékkal győzött.

Nagykálló polgármesterének ügyeivel korábban többször is foglalkoztunk. Juhásznak a településén zajló gyanús folyamatokról is csak a Sargentini-jelentés és Soros György jutott eszébe 2018 októberében az N1TV kamerája előtt. A településen azóta sincs minden rendben: százmilliós európai uniós támogatások tűnnek el indokolatlan vagy enyhén szólva is megkérdőjelezhető beruházásokra.

Juhász Zoltánt azzal is vádolják, hogy magáncélra tankoltak céges és privát kocsikat, mindezt az Önkormányzat kontójára. Később a bírósági tárgyalás után szabályosan elmenekült az N1TV tudósítója elől: