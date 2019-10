Újbudán nem ment el szavazni a munkásszálló, az ellenzéki jelölt nyerte a választást

Az Index vette észre, hogy Budapest XI. kerületének egyik választókörében (115-ös számú)egyetlen egy ember sem ment el szavazni,

hiába is szerepelt a névjegyzékben 1376 - zömében külföldi - név.

Az NVI azt írta a portálnak, hogy

"az adat rendben van, senki nem ment el szavazni. A szavazókörhöz egy munkásszálló tartozik".

A titok nyitja, hogy a Fehérvári út és a Csurgói út kereszteződésénél található egy munkásszálló, és sok olyan külföldi állampolgár szerepelt a névjegyzékben, akinek ide jelentették be a tartózkodási helyét, ám vagy nem érdekelte a választás, vagy most épp nem volt Budapesten. Az Indexnek a választó kerület ellenzéki képviselője, Görög András megerősítette, hogy a névjegyzékben itt valóban sok külföldi nevű választópolgár szerepelt. Nekik a tavalyi parlamenti és az EP-választáson nem volt választójoguk, így akkor nem is kellett nekik külön szavazókört kialakítani.