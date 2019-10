Torz fotókat közöltek az ellenzéki jelöltekről, majd, miután az ellenzék győzött, a sajtószabadságot ünneplik

Az elmúlt választási kampány leggusztustalanabb mozzanata nem a szemérmetlenül lopással dicsekedő kispesti szocik, vagy a lyukas zoknikban üzekedő Borkai Zsolt videója volt, hanem az, hogy a bajai önkormányzati lap eltorzítva, elcsúfítva közölte az ellenzéki jelöltek fényképét. A történet most egyszerre vett egy kicsit még undorítóbb, ugyanakkor kifejezetten szórakoztató fordulatot: ugyanez az újság a fideszes vezetés bukása után elnézést kér és a sajtószabadságot ünnepli.

"Bandzsa, ördögi tekintetek, foltos sötét arcok, eltüntetett vagy éppen összehúzott szemöldökök, átrajzolt, elcsúfított arcvonások mind a 11 jelölt esetében."

- írta egy hónappal ezelőtt felhábodottan Dani Gitta ellenzéki képviselőjelölt a Bácskai Napló hasábjain megjelent fotóikról.

A lap tagadta, és következetesen tagadja most is az ordító képhamisítás tényét. Most azonban, a választási eredmény ismeretében hosszas magyarázkodást követően azért a biztonság kedvéért bocsánatot kérnek az olvasóktól.

Ennél is szebb a Géczy Zsolt főszerkesztő által jegyzett vezércikk, amelyben már startból "biztató kezdetről" ír, majd a szocialista önkritika megrendítő példáját állítva elén így folytatja

"A Bácskai Naplót az elmúlt években, pláne választások idején rengeteg támadás érte, számon kérve a kiegyensúlyozott, objektív támogatást. Az olvasóknak ehhez mindig joga van, a lap munkatárdainak - elsősorban a főszerkesztőnek - pedig (...) kötelessége meghallgatni a kiritikákat".

A főszerkesztő úr az elmúlt hetekben példátlan sajtóetikai fejlődésen ment keresztül,

az eltorzított képekről érdeklődő 444-es újságíróra ugyanis annak idején még rácsapták a telefont.

De minden jó, ha a vége jó, így Géczy optimistán a jövő tekitve azt írja: