Kormányközeli propagandalapok szűnhetnek meg

Az ellenzék feltámadását hozó önkormányzati választások után – és ettől függően is – több kormányközeli propagandalapot megszűntethetnek. Összegyűjtöttük, hogy melyik kiadványok lehetnek érintettek.

A 444 longform anyagban mutatta be a kormányzati médiumok koncentrációját a KESMA létrehozásával, de néhány újdonságot is találhatunk a cikkben. A lap azt írja, hogy a Fidesz-közeli bulvárlapok piacán hatékonyságnövelésbe kezdhetnek, jelenleg ugyanis párhuzamosságokat látunk: a Ripost és Bors nyomtatott és online formában is elérhető, ráadásul a 444 szerint a Blikk is egyre közelebb sodródik a hatalomhoz.

Ezt a bőséget az eladási számok sem indokolják, a MATESZ mérései szerint, miután Andy Vajnáék 2017 szeptemberében megvették a Borsot kiadó Lapcomot, 80 ezerről 71 ezerre csökkent az eladási szám, de a Blikknél is komoly visszaesés tapasztalható: 2017-ben még 150 ezer körüli adatot produkáltak, jelenleg inkább 100 ezer alatt járnak. Ez persze nem a lapok kritikája, hanem a médiafogyasztási szokások átalakulása a print sajtó kárára.

A 444 szerint a Ripost kiadóját becsatornázzák a Mediaworksbe, ami az újság megszűnésével járhat.

Búcsúzhatunk a Lokáltól?

Az ingyenesen terjesztett budapesti lap ellen Karácsony Gergely is fellép, az új főpolgármester szerint ki kellene tiltani a közterekről a kiadványt, a BKK-t utasítja a szerződés felbontására, de az egyelőre kérdéses, hogy ez megtörténik-e. A Lokál megszűnéséről viszont ettől függetlenül is lehetett olvasni.

Egyébként a VálaszOnline áprilisban már írt hasonló átcsoportosításokról, de a KESMA akkor cáfolta a híreket, állításuk szerint nem vonják össze a Borsot és a Ripostot, valamint marad a Lokál is.

Változás a megyei lappiacon

A 444 információi szerint a kormányzati médiaalapítvány itt is áramvonalasításra készül, a megyei lapok néhány fős szerkesztőséggel működhetnek tovább és egyre több lenne a Mediaworkstől érkező, központi tartalom.

Az önkormányzati választások eredményei a helyi kiadványok esetén is hozhatnak változásokat, Szombathelyen például már el is indult a folyamat.

Az ugytudjuk.hu írja, hogy „a szombathelyi Fidesz házilapja", a Szombathelyi Hírlap néven alakult, de ma már Szombati Helyi Hírlapnak nevezett kiadvány megszűnik.

A lappal korábban is akadtak problémák, márciusban jelent meg az első száma, de a vállalhatatlan stílus miatt a közgyűlés visszavonta a városnév-használati engedélyt, ezért volt szükség az átkeresztelésre.

Szombathelyen ellenzéki polgármestert választottak, ráadásul a közgyűlésben is sikerült összehozni az ellenzéki többséget, az ugytudjuk.hu információi szerint még egy búcsúszámot sem adnak ki a hírlapból.

Birkózás Józsefvárosban

Pikó András, a VIII. kerület frissen megválasztott ellenzéki polgármestere Facebookon jelentette be, ha adott rá a jogi lehetőség, akkor Nyerges Zoltán egykori főszerkesztőn hajtja be azt az 500 ezer forintos büntetést, amit a Józsefváros című kerületi lap kapott a kampányban elkövetett törvénysértései miatt.

Így az a helyzet alakult ki, hogy a Pikó ellen kampányoló, és ezért büntetést kapó újság bírságát a most már Pikó-vezette önkormányzatnak kellene kifizetnie. A Józsefváros a héten ismeretlen okok miatt meg sem jelent.