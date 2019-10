Kövér László, Horn Gyula, demokrácia

Balczó Zoltán, volt EP-képviselő, jelenleg jobbikos országgyűlési képviselő gondolatai.

Kövér László a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott fórumán tett egy kijelentést, mely szerint Horn Gyula a mostani ellenzéki politikusokhoz képest egy demokrata, nemzeti elkötelezettségű úriember volt.

Nos, ha összehasonlítani akarunk, vajon nem kézenfekvőbb-e Horn Gyulát és kormányát a mai Fidesz-KDNP kormánnyal összehasonlítani? Ha ezt tesszük, akkor az egykori MSZP-SZDSZ kormánnyal kapcsolatos elítélő, a nagyszabású MIÉP tüntetéseken Csurka István által megfogalmazott bírálatok fenntartása mellett is ki kell jelentenünk, hogy demokratikusabb hatalom volt, mint a jelenleg regnáló.

Demokratikus önkorlátozást jelentett, hogy kétharmados parlamenti többségük birtokában az alkotmánymódosítás lehetőségét négyötödös többséghez kötötték. A média kormányzati túlsúlya messze nem volt olyan mértékű, mint amilyet a Fidesz mostanra megteremtett. A ‘98-as választási kampányban a közszolgálati televíziókban és a Magyar Rádióban az országos listát állított pártok korrekt módon megszervezett, több fordulós, tematikus vitái segítették a nézők pártválasztását.

Horn Gyula az MSZP-ben nem élet-halál uraként működött, olyan vezérként, aki politikájának bírálóit eltünteti a süllyesztőben. Az ultraliberális Bokros-csomag elleni tiltakozásul két minisztere is lemondott pozíciójáról. Az egyikükből az Egészségbiztosítási Önkormányzat elnöke lett, másikuk a lemondást követően is a párt alelnöke lehetett, ciklusokon át országgyűlési képviselő, majd egy átmeneti időszakban az Országgyűlés elnöki tisztségét is betöltötte.

Korrupció természetesen ebben a ciklusban is létezett, biztosítva a hatalomhoz közel állók meggazdagodását. Horn Gyulának ugyanakkor nem volt irreális vagyongyarapodásra szert tevő strómanja, nem voltak, finomon, fogalmazva is, kétes ügyletekből meggazdagodó rokonai. A kor legismertebb korrupciós botránya az ún. Tocsik-ügy volt, a maga 800 milliós összegével, vádemeléssel és bírósági tárgyalásokkal. Ma az uniós pénzeket megcsapoló tízmilliárd forintos, az EU Csalás Elleni Hivatala által tényszerűen feltárt ügyletek érdemi kivizsgálása fejeződik be vádemelés nélkül a baráti ügyészség zsákutcájában.

Az előzőekben leírtak semmiképpen sem jelentik Horn Gyula valamiféle rehabilitálási kísérletét. Ma, október 23-án emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharcra, annak hőseire és mártírjaira. Horn Gyula a szabadságharc eltiprásában a megszálló szovjet csapatok oldalán pufajkásként vett részt. A megbánásnak tanújelét soha nem adta, múltja e részének felidézésére az elhíresült “Na és?“ mondással válaszolt. A célom csupán annyi volt, hogy ha Kövér László úgy gondolja, a mai politikai helyzetet értékelve a Horn Gyulával való összehasonlításnak helye van, akkor azt ne csak az ellenzék, hanem a kormány viszonylatában is tegyük meg.