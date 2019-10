Gatyára vetkőzve pihente ki a Trump-találkozó fáradalmait Orbán és a budapesti amerikai nagykövet

Aki valaha is dédelgetett magában olyan reményeket, miszerint David Cornstein, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete majd jól a körmére néz Orbán Viktornak és kormányának, ne adj Isten még a pofátlan mértékű fideszes korrupció ellen is fölemeli a hangját, annak a New York Times legfrissebb magyar vonatkozású cikke után mindenképp csalódnia kell.

A 444 által szemlézett összeállításból ugyanis kiderül, hogy az amerikai diplomata vagy teljesen alkalmatlan pozíciójára, vagy Washington nagyon is támogatja a Fidesz jogállamiságot csorbító ténykedését.

A cikk kiemeli, hogy Cornstein beiktatása óta kitartóan egyengette Orbán Viktor útját a Fehér Ház és a Trump-adminisztráció kegyeibe. Ennek legízléstelenebb jeleként az idén július 9-én rendezett függetlenség napi budapesti ünnepséget említik a szerzők, ahol a magyar miniszterelnök volt a díszvendég. Az összeállítás szerint a nagykövet összesen 320 ezer dollárt vert el arra, hogy a fideszes vezetőket és a 800 fős vendégsereget buliztassa.

A lap szerint politikailag mégis az volt a legkifogásolhatóbb lépése, hogy Donald Trump amerikai elnökkel fennálló évtizedes barátságát kihasználva

ő maga járta ki, hogy Amerika első embere idén májusban személyes találkozón fogadja a magyar miniszterelnököt.

Ennek a washingtoni külpolitikai szakértők sem tudtak keresztbe feküdni, pedig a New York Times szerint többen is komoly kritikákat fogalmaztak meg Trumpnak Orbánnal szemben, külön kitérve az általuk antiszemitának titulált, Soros Györggyel riogató plakátkampányra, az oroszokhoz való egyre intenzívebb közeledésre és a magyar demokráciát egyre inkább zárójelbe tevő fideszes politikára.

Ez a sikertelenség állítólag a republikánusok vezető köreiben is tovább erősítette azt a meggyőződést, hogy Cornstein, illetve a Trump-adminisztrációt külföldön képviselő diplomaták egy része "vészesen alkalmatlan" a feladatára.

A lapnak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztettek, hogy Orbán Viktor egyértelműen manipulálni igyekszik az amerikai nagykövetet, ami abból is látszik, hogy a diplomata több dologban is kezdi átvenni a magyar kormányfő retorikáját.

A budapesti nagykövetségi alkalmazottak sincsenek elragadtatva Cornstein hozzáállásától, nemrég egy kongresszusi delegációnak ketten is úgy nyilatkoztak közülük, hogy szerintük

a nagykövet nem úgy viselkedik, mint Washington legfőbb magyarországi képviselője, hanem mintha Orbán legfőbb képviselője lenne a Trump-adminisztrációban.

A nagykövet a lapnak adott két korábbi interjúban is tompítani igyekezett a narancsos korrupcióról és az antidemokratikus intézkedésekről szóló híreket, és kifejtette, hogy szerinte Orbánhoz való közeledése pontosan az, amit Donald Trump elvár tőle, és az amerikai elnök elégedett.

A nagykövet szerint nincs probléma

Zárt ajtók mögött a nagykövet azonban egészen odáig ment, hogy idén áprilisban már egyenesen ellehetetlenített néhány magyar civil szervezetet abban, hogy azok felhívhassák egy amerikai delegáció figyelmét a magyarországi korrupcióra.

A nagykövetség munkatársai úgy intézték, hogy a Budapestre látogató kongresszusi tagok ne csak a kormányzati sikerpropagandát harsogó fideszes potentátokkal, hanem Transparency International Magyarország és a Magyar Helsinki Bizottság képviselőivel is találkozhassanak.

Cornstein hívatlanul berontott a 45 perces találkozóra, ahol magához ragadta a szót, és a résztvevők legnagyobb megrökönyödésére végig arról beszélt, hogy

ő bizony hírből se lát korrupciót Magyarországon, de arról is elismerően beszélt, hogy Orbán a kezében tartja a végrehajtó hatalmat, a törvényhozást és a bírókat is.

Öregurak gatyában

A nagykövet nem volt szégyellős, amikor a lap a magyar miniszterelnökhöz fűződő kapcsolatáról kérdezte. A viszony bensőséges voltát a washingtoni Trump-Orbán találkozóról hazafelé tartó repülőút leírásával szemléltette, amit a New York Times úgy írt le, hogy

a két férfi, egy nehéz naptól kimerülve, alsóneműre vetkőzött, majd a kanapékon szundított és diskurált Orbán repülőgépén.