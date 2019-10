Sípcsontörés a választási csúszdaparkban

A választás előtt frissen átadott XVI. kerületi játszótér finoman szólva sem sikerült tökéletesre. A 24.hu-nak több szülő is komoly sérülésekről számolt be.

Egy kislánynak eltörött a sípcsontja, egy másik a térdén sérült, egy harmadik kislány pedig a fején sérült meg. Volt, akinek a foga törött ki.

A két nappal az önkormányzati választás előtt átadott 400 millió forintba kerülő csúszdaparkban a kerület polgármestere szerint ugyanakkor minden rendben van, csak kicsit gyorsak lettek a csúszdák. A választás után egy héttel készült videóban arról beszélt, hogy

"Nagyon jól sikerült a beruházás. A csúszdákkal van némi baj, valószínűleg túl gyorsak, úgyhogy most kértem a kivitelezőt, hogy próbálják meg lassítani ezeket a csúszdákat. Természetesen minden TÜV-, meg minden papírja megvan, az átvételnél is minden rendben volt. De mivel kicsit gyorsra sikerült a csúszda – habár azt mondja a tervező is, meg a forgalmazó is, hogy ez egy fejlesztő játék, és a játékhoz az is hozzátartozik, hogy hogyan álljunk meg a végén, ez is a fejlesztés része –, de én úgy gondoltam, hogy ne kockáztassunk, akkor inkább próbáljuk lassítani azt a két csúszdát, amelyik olyan gyorsnak tűnik. Így most éppen dolgoznak rajta, hogy október 23-ra valami kisebb lassítót vagy nagyobb kanyart rakjanak bele"