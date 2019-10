Ön tudja, kik voltak az első pesti srácok, és rajtuk kívül még kiknek állították a Nemzeti Vértanúk emlékművét?

Lemberkovics Jenő százados

A négyesi hősi emlékmű

Az emlékmű Lemberkovicsot ábrázoló részlete (a fotó az avatáson készült)

A Borsod megyei Négyesről származó honvédtiszt a szerb és az olasz front veteránja volt, kiváló és talán túlzottan is becsületes katona. Lenkei Lehel már idézett beszámolójában így jellemezte a századost:24-én délután, közvetlenül az ellenforradalom kitörése előtt épp a Vilmos laktanyában tartott lelkesítő beszédet a legénységnek, mikor egy Szegő nevű politikai megbízott embereivel körülállta és letartóztatta, akárcsak a segítségére siető Filipecz Dénes főhadnagyot.A kaszárnya legénységét kommunista agitátorok vették kezelésbe, akik azt hazudták nekik, hogy az ellenforradalmat már mindenhol leverték, így a további "hősködésnek" semmi értelme, a két tisztet pedig erős fedezet alatt a Zrínyi utcai Vörös Őr főkapitányságra szállították.Itt Weisz Fülöp, I. kerületi politikai biztos csőre töltött revolverrel várta a két katonát, Jancsik Ferenc budapesti vörös őr főparancsnok előszobájában. Mivel a Dunán megjelenő monitorok ezt az épületet is tűz alá vették, Weisz megpróbálta kilökdösni a két tisztet az erkélyre, hogy az ellenforradalmárok golyózápora végezzen velük, de a két katona még megbilincselve is erősebbnek bizonyult. A komisszár ekkor mindkettejüket egy-egy lövéssel leterítette, hírhedt mondása kíséretében.A két sebesült tisztet ez után a Rókus kórházba szállították, aholrövid időn belül belehalt sérülésébe, Filipecz viszont később felépült, és túlélte a proletárdiktatúrát.A posztumusz vitézzé avatottszázados dicsőségét egészen a második világháború után visszatérő kommunista diktatúráig impozáns emlékmű őrizte szülőfalujában (ennek maradványai ma a község első világháborús emlékművét alkotják, melyen már semmiféle utalás nincs a hős századosra), Budapesten pedig számos közterület viselte nevét, hősies áldozatkészségét a Ludovikán emlékoszlop, a Bécsi úton emléktábla őrizte. És természetesen a Nemzeti Vértanúk emlékművén is kitüntetett helyet kapott, mint látjuk, korántsem érdemtelenül.