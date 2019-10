Hogy harcolt Prónay Pál a nagy háborúban? – Ezen a héten született Limanova híres veteránja

A tábori vadászok első világháborús emlékműve régen

És napjainkban

Ugyan nem kifejezetten ő az alkotás témája, de a Városmajorban álló tábori vadászok első világháborús emlékművének egyik alakját – a stafétát szimbolikusan a fiatalabb bajtársnak átadó veteránt – róla mintázta Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1941-ben.A jobboldali alak eredetileg a csendőrökére emlékeztető, de a vadászzászlóaljak által is használt tollas kalapot viselt, ami a második világháború után tévesen "csendőrszoborként" tette célponttá az emlékművet sokak szemében. 1949-ben Polgár Dénes a Világosság elnevezésű, kommunista propagandalapban Miért áll még a tábori csendőr a Városmajorban? című cikkében az alábbi szavakkal támadta az alkotást:A bolsevik hatalomátvétel és az előző évek szobordöntögetései, és az ezek fölött örömködő, ugyanakkor ezeket továbbra is keveslő firkálmány után kész csoda, hogy Kisfaludi Strobl művén végül csupán a veteránt mintázó alak fejét cserélték le. Így a vadászcsákó helyett egyszerű tábori sapka került a szobor fejére, ám sajnos az emlékművön történtek egyéb változtatások is. Ahogy Prohászka László A magyar tábori vadászzászlóaljak első világháborús hősi emlékjelei című kiváló tanulmányában írja:Ha a hatalom akkori birtokosai tudták volna, hogy a keménykötésű tiszt alakjához Prónay Pál állt modellt, és a szoborról továbbra is az ő acélos vonásai köszönnek vissza, bizonyára az egész emlékművet eltüntetik, biztos, ami biztos alapon, de szerencsére végül nem így történt.